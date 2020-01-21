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Спорт

«Челси» – «Арсенал»: онлайн видео голов матча АПЛ

17:48 21 января 2020 113
Челси Арсенал
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 21 января, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», вмещающем почти 41 тысячу зрителей, в рамках 24-го тура английской премьер-лиги пройдет лондонское дерби — «Челси» примет «Арсенал».

Соперники подходят к очному противостоянию не в лучшем расположении духа. «Аристократы» в прошлом туре на последних минутах уступили на выезде «Ньюкаслу» — 0:1 (Хейден, 90+4). Команда Фрэнка Лэмпарда сохраняет за собой четвертую строчку, но от идущего третьим «Лестера» целых шесть очков отставания.

Что касается «Арсенала», то «канониры» не смогли дома обыграть «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (Мартинелли, 45 — Флек, 83). На данный момент команда Микеля Артеты занимает десятое место в таблице с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

В нынешнем сезоне команды уже встречались — в конце 2019 года «Челси» одержал выездную победу (2:1), забив два мяча за четыре минуты.

Добавим, что последний раз «Арсенал» побеждал «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в октябре 2018-го, забив пять мячей в ворота «синих» (5:3). С тех пор команды провели между собой 11 матчей в разных турнирах, девять из которых выиграли «аристократы» и в двух была зафиксирована ничья.

За видео голов матча в режиме онлайн (начало игры — в 22:15 по киевскому времени) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль», одолев «Манчестер Юнайтед», установил европейский рекорд по количеству набранных очков.

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