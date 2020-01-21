24.13 / 24.36 26.65 / 27.04
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У легендарного Оззи Осборна диагностировали неизлечимую болезнь

18:36 21 января 2020 219
Оззи Осборн
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Легендарный британский рок-музыкант, один из основателей культовой рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, которого ранее официально признали генетическим мутантом, озвучил страшный диагноз. Он сообщил, что страдает от болезни Паркинсона. Музыкант признался, что узнал о диагнозе в 2019 году и решил сам рассказать об этом поклонникам.

«Я плохо храню секреты, я больше не могу с этим ходить. Теперь мне легче смириться с тем, что у меня болезнь Паркинсона», — заявил Осборн.

Болезнь он не считает «смертным приговором», но отмечает, что диагноз повлиял на жизнь всей семьи.

«Мы практически дошли до той точки в этой стране, когда мы не можем обратиться куда-то еще, потому что здесь мы получили все ответы, которые могли. Поэтому в апреле мы едем к профессору в Швейцарию», — рассказала супруга музыканта Шерон Осборн. Она также добавила, что у мужа обнаружили одну из форм Паркинсона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Оззи Осборн отменил мировое турне в 2019 году из-за травмы, полученной дома.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Алла Пугачева

Исхудавшая Пугачева обеспокоила поклонников (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер