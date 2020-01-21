У легендарного Оззи Осборна диагностировали неизлечимую болезнь

Шоу-бизнес

Легендарный британский рок-музыкант, один из основателей культовой рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, которого ранее официально признали генетическим мутантом, озвучил страшный диагноз. Он сообщил, что страдает от болезни Паркинсона. Музыкант признался, что узнал о диагнозе в 2019 году и решил сам рассказать об этом поклонникам.

«Я плохо храню секреты, я больше не могу с этим ходить. Теперь мне легче смириться с тем, что у меня болезнь Паркинсона», — заявил Осборн.

Болезнь он не считает «смертным приговором», но отмечает, что диагноз повлиял на жизнь всей семьи.

«Мы практически дошли до той точки в этой стране, когда мы не можем обратиться куда-то еще, потому что здесь мы получили все ответы, которые могли. Поэтому в апреле мы едем к профессору в Швейцарию», — рассказала супруга музыканта Шерон Осборн. Она также добавила, что у мужа обнаружили одну из форм Паркинсона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Оззи Осборн отменил мировое турне в 2019 году из-за травмы, полученной дома.

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