Мир

Знакомые все лица: Лавров, Шойгу и другие силовики сохранили посты в новом правительстве России

Во вторник, 21 января, в РФ представили новое правительство, которое сформировал премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщает «24 канал».

Президент Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Примечательно, что свои посты сохранили все представители силового блока: Владимир Колокольцев остался главой МВД, Сергей Шойгу — министром обороны. Пост министра иностранных дел сохранил одиозный Сергей Лавров, остался на своем посту и министр энергетики Александр Новак.

Среди заметных фигур, лишившихся должности, — министр спорта Павел Колобков, который попал в грандиозный «допинговый скандал», а также министр культуры Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что в России назвали причину, по которой Путин заменил Медведева на Мишустина. Также стало известно главное преимущество нового премьер-министра РФ.

Фото ТАСС

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