- 23:05 В результате взрыва в Днепре тяжело ранены два человека: первые подробности и фото с места ЧП
- 22:47 Сбил двоих насмерть и даже не заметил: полиция разыскала виновника трагедии под Харьковом
- 22:47 «Челси» – «Арсенал» — 1:0: онлайн видео голов матча АПЛ
- 22:28 Охранник Ocean Plaza Николай Джавлах, спасший людей из кипятка: «Как я это сделал? Адреналин, наверное...»
- 22:12 В Кривом Роге задержали осквернителя памятника жертвам Холокоста
- 21:55 Новый “китайский” коронавирус уже добрался до США
- 21:36 "Game over": в Украине закрывается еще одна известная газета
- 20:57 Улица Соловьяненко, площадь Набоки и сквер Магомаева: в Киеве затевают масштабное переименование (список)
- 20:43 В Одессе обезвредили банду «обнимальщиков», гастролировавших по всей Украине
- 20:31 Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете
- 20:12 Знакомые все лица: Лавров, Шойгу и другие силовики сохранили посты в новом правительстве России
- 20:09 В Никополе неизвестный средь бела дня нападал на детей возле школ: опубликовано видео
Сбил двоих насмерть и даже не заметил: полиция разыскала виновника трагедии под Харьковом
Виновником ДТП, которое произошло 20 января на автодороге Дергачи — Казачья Лопань, оказался житель Дергачевского района Харьковской области.
61-летний водитель микроавтобуса Renault заявил полиции, что во время движения никаких препятствий не заметил.
Напомним, тела мужчин с характерными для ДТП травмами были обнаружены утром 20 января на обочине автодороги Дергачи — Казачья Лопань.
Погибшими оказались 51 и 55-летние жители Змиевского района.
По данному факту открыто уголовное производство.
Виновник ДТП задержан и пройдет медицинское обследование с целью определения его состояния на момент аварии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупной аварии на трассе Киев- Харьков. А также писали о масштабном ДТП в Ровенской области, во время которого пострадали семь машин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!