Происшествия

Сбил двоих насмерть и даже не заметил: полиция разыскала виновника трагедии под Харьковом

Виновником ДТП, которое произошло 20 января на автодороге Дергачи — Казачья Лопань, оказался житель Дергачевского района Харьковской области.

61-летний водитель микроавтобуса Renault заявил полиции, что во время движения никаких препятствий не заметил.

Напомним, тела мужчин с характерными для ДТП травмами были обнаружены утром 20 января на обочине автодороги Дергачи — Казачья Лопань.

Погибшими оказались 51 и 55-летние жители Змиевского района.

По данному факту открыто уголовное производство.

Виновник ДТП задержан и пройдет медицинское обследование с целью определения его состояния на момент аварии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупной аварии на трассе Киев- Харьков. А также писали о масштабном ДТП в Ровенской области, во время которого пострадали семь машин.

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