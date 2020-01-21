Деньги

Счет за отопление не снизился, а вырос: эксперт объяснил почему и куда обращаться

Новый год начался с нетрадиционного для зимы снижения стоимости некоторых коммунальных услуг. Это связано в первую очередь со снижением рыночных цен на газ, что повлияло на конечную стоимость отопления и горячего водоснабжения. Так, столичные власти пообещали провести перерасчет для всех категорий потребителей и снизить стоимость услуг по отоплению и горячему водоснабжению на 20 процентов. О своих достижениях уже рапортуют и в правительстве.

«Платежки на тепло и горячую воду снижены до 30%, — написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук. — В 124 городах осуществило перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго. К правительственной инициативе присоединились 19 крупных городов: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев».

В качестве примера он привел платежку за декабрь. Для однокомнатной квартиры перерасчет составил от 80 гривен в Киевской области до 292 гривен на Львовщине. Для двухкомнатной — от 110 гривен в Черниговской области до 435 гривен в Днепропетровской области. Для трехкомнатных — от 140 гривен на Днепропетровщине до 563 гривен на Ровенщине.

Однако, как оказалось, не все так радужно, как рапортуют в правительстве. В частности, в редакцию «ФАКТОВ» обратились жильцы столичной многоэтажки расположенной по адресу: улица Олеся Гончара, 14. Получив платежки за декабрь, они были шокированы. В качестве примера приведем квартиру площадью 60 квадратных метров. В ноябре отопление стоило 2372 грн, а горячая вода 516 грн. Но в платежке за декабрь плата за отопление составила уже 3038 грн, а за горячее водоснабжение — 929 грн. При том что в соседнем доме декабрьский счет за отопление для аналогичной квартиры составил 1634 грн.

Жильцы обращались в КП «Киевтеплоэнерго» с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа так и не получили. Более того, люди жалуются, что сотрудники коммунального предприятия не дают им возможности попасть в помещение где установлены общедомовые счетчики, чтобы проверить правильность их показаний. Жильцов туда просто не пускают.

О том, как граждане могут проверить правильность начислений за коммунальные услуги и имеют ли они право контролировать снятие показаний счетчиков, «ФАКТАМ» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины, кандидат юридических наук Андрей Никончук.

— Первое, что люди должны знать: никто не имеет права не пускать их к счетчику, потому что общедомовой счетчик, который считает тепловую энергию, является частью этого дома. Даже в том случае, если в доме не было создано ОСМД, и жильцы его не покупали. И даже если это собственность КП «Киевтеплоэнерго», а такое тоже может быть.

Например, если коммунальное предприятие установило прибор учета за деньги, выделяемые КГГА. В любом случае жильцов все равно не имеют права не пускать для контрольного снятия показаний этого счетчика, на основании которых рассчитывается плата за потребленную услугу.

Вопрос лишь в том, кто из сособственников дома и как об этом просит. Возможно, кто-то из жильцов хочет проверять показания счетчика так, что это не синхронизировано по времени с возможностями поставщика услуги, ведь он обслуживает не один, а много домов. Возможно, есть еще какие-то нюансы. А возможно, жильцов, желающих снять показания, много, и каждый из них хочет это делать самостоятельно. А чтобы все было правильно и без конфликтов, жильцы должны избрать уполномоченное лицо.

— Где об этом написано?

— Пока в пункте 14 Постановления КМУ № 630 от 21.07.2005 года «…показания домовых приборов учета снимаются представителем исполнителя один раз в месяц в присутствии поставщика и представителя потребителей…». Обращаю внимание на фразу «представителя потребителей», то есть этот сособственник должен представлять потребителей, в данном случае — других сособственников, а это возможно, если он будет обладать соответствующими на это полномочиями.

Где их взять? Закон «Про особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме» дает ответ на этот вопрос. Уполномоченное лицо избирают на общем собрании под протокол, или же это управитель дома. О главе ОСМД мы не говорим, само собой разумеется, что он имеет такое право.

Если есть вопросы по объективности начислений, то сособственникам-потребителям необходимо обратиться с соответствующим письменным запросом в КП «Киевтеплоэнерго».

— А почему вы сказали, «пока»?

— Потому что парламент принял Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» от 22 июня 2017 года, а Кабмин принял новое Постановление № 830 от 21 августа 2019 года, которыми определено, что «…снятие показаний узлов коммерческого учета ежемесячно осуществляется исполнителем коммунальной услуги или определенным собственником (сособственниками) другим лицом, которое осуществляет распределение объемов коммунальной услуги, в присутствии потребителя или его представителя (представителя ОСМД, управителя многоквартирного дома), если иное не предусмотрено договором».

— И когда заработает именно эта формула снятия показаний?

— Когда будут заключены новые договора между жильцами и поставщиками услуг, предусмотренные новым Законом «О жилищно-коммунальных услугах».

— Но люди обращались к поставщику. Я видел на официальном сайте запросы, на которые нет ответов. Хотя есть отметка, что они приняты к рассмотрению.

— Если есть необходимые полномочия для совместного снятия показаний, тогда нужно жаловаться по этому вопросу в Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры горадминистрации. Необходимо подать заявление о том, что КП «Киевтеплоэнерго» избегает совместного снятия показаний, что ставит под сомнение размер начислений. Сообщить, что собственники не имеют возможности проверить показания счетчика. За таким поведением коммунальщиков могут крыться: украденный счетчик, нерабочий счетчик, неповеренный счетчик, неправильные показания. По факту нужно разбираться, что легло в основу этих начислений.

Нужно признать также, что коммунальщики не обязаны по первому требованию показывать счетчик каждому жильцу. Показания они снимают один раз в месяц. Именно поэтому должен быть уполномочен один человек от дома, которому жильцы доверяют. Он и будет вместе с коммунальщиками контролировать показания счетчика и доводить эту информацию до остальных собственников.

— Хочу уточнить, показания счетчика представитель компании — поставщика услуг снимает ежемесячно? Как собственники могут добиться присутствия на этой процедуре?

— Да, показания счетчиков снимают регулярно, причем было бы неплохо утвердить график снятия показаний. Таким графиком уполномоченный представитель собственников дома может пользоваться для контроля, а поставщик — выполнять. Иначе они никогда между собой не договорятся и не пересекутся на месте.

Кстати, есть два механизма начислений. Если в доме установлен счетчик, он поверенный и работоспособный, то плату за тепло начисляют по его показаниям. Если же счетчика нет, то плату начисляют по нормативу-формуле. Вот и все.

— Парадокс в том, что в упомянутом случае жильцы сравнили свои платежки с соседскими из точно такого же дома. При аналогичной площади квартир в соседнем доме сумма платежки за декабрь почти на полторы тысячи гривен меньше! Из-за чего может возникать такая разница?

— Трудно однозначно сказать. Нужно выяснять. Там либо общее потребление может быть разное в домах или это какая-то ошибка. Бывают случаи, когда стоят рядом два дома-близнеца, счетчики работают в обоих, — а показания счетчиков существенно отличаются.

Объяснение банальное: в одном доме месяц двери не закрывались, все окна были открыты и топили улицу, а в другом доме все было закрыто. В одном доме не было аварийных утечек воды, а в другом были, но об этом никто не знал. А ведь все это прошло через счетчик. Может такое быть? Может! Для того, чтобы все это знать нужно либо заниматься этим самому, либо поручить тому, кому доверяете. Само по себе оно происходить не будет. Времена, когда кто-то что-то как-то делает и все хорошо само по себе — прошли. Во всем должен быть порядок!

— Теоретически да, такая разница возможна…

— И практически тоже. Для того, чтобы не возникало этих вопросов, нужно выбрать уполномоченного представителя от собственников дома, который обязан и имеет право следить за тем, чтобы счетчик был работоспособным, чтобы в снятых с него показаниях не было «накруток», чтобы коммунальщики снимали показания под его контролем.

Я допускаю возможность, что некоторые коммунальщики не особо хотят сотрудничать с представителями собственников дома. Иногда поставщикам услуг может быть невыгодно использовать объективные показания. Они периодически могут заявлять, что якобы счетчик нерабочий и его показания нельзя брать в основу начислений. Я это допускаю, но, пока не проведена сверка показаний счетчика и нет того, кто это подтверждает их от имени всего дома — нельзя ничего утверждать.

Стоит напомнить, что теперь украинцы имеют право не платить за тепло, горячую воду или другие жилищно-коммунальные услуги, если их качество не соответствует установленным стандартам.

Кроме того, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ подготовило проект закона, в котором предлагается создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Согласно законопроекту, инспекция станет центральным органом исполнительной власти и должна контролировать поставщиков коммунальных услуг, а также следить, чтобы и потребители, и поставщики услуг соблюдали требования законов и заключенных между ними договоров об обслуживании. Таким образом, украинцы смогут пожаловаться в инспекцию на отсутствие горячей воды, холодные батареи, завышенные тарифы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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