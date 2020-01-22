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Крупный пожар под Киевом: горит луг, ветер разгоняет огонь и несет дым в столицу (видео)
Неподалеку от Киева, где на днях местный житель, изгоняя злых духов, поджег квартиру и напугал соседей ножом, возникло возгорание на лугу, при этом ситуацию отягощает сильный ветер.
Об этом передает «Правовий контроль» в Telegram.
«В 20 километрах от Киева, возле Киевского моря горит луг. Сильный ветер разгоняет огонь, а дым несет в сторону столицы», — отмечают авторы сообщения.
Также они указывают, что неподалёку от происшествия расположен посёлок Демидов, а также электростанция на затоке реки Ирпень в Киевском водохранилище.
К счастью, прогнозы синоптиков позволяют надеяться, что пожар не дойдет до столицы: согласно информации Укргидрометцентра в среду, 22 января, практически по всей территории Украины будет идти снег (на западе страны — мокрый снег). При этом в Киеве температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. На остальной территории страны ожидается в основном 0−2 градуса выше нуля.
Поэтому остается надеяться, что снег воспрепятствует распространению пламени.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 января в Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Возгорание началось в доме на улице Бальзака на 3−4 этаже.
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