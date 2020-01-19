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Происшествия

На киевской Троещине горит многоэтажка: впечатляющее видео

13:43 19 января 2020 363
горящий дом
Инф. «ФАКТОВ»

В Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. В ночь на 18 января в Днепровском районе столицы загорелся частный дом.

Возгорание началось в доме на улице Бальзака на 3−4 этаже. На ролике, опубликованном ресурсом «КиевОперативный», видно, как густой дым выходит также с верхних этажей.

Официальной информации ЧП пока нет.

Как сообщали «ФАКТЫ», около месяца назад в Киеве возник пожар в многоэтажном доме по переулку Апрельский, 6, на Мостицком массиве. Тогда в огне погибли два человека, тела которых нашли в обгоревшей квартире.

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