На киевской Троещине горит многоэтажка: впечатляющее видео

Происшествия

В Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. В ночь на 18 января в Днепровском районе столицы загорелся частный дом.

Возгорание началось в доме на улице Бальзака на 3−4 этаже. На ролике, опубликованном ресурсом «КиевОперативный», видно, как густой дым выходит также с верхних этажей.

Официальной информации ЧП пока нет.

Как сообщали «ФАКТЫ», около месяца назад в Киеве возник пожар в многоэтажном доме по переулку Апрельский, 6, на Мостицком массиве. Тогда в огне погибли два человека, тела которых нашли в обгоревшей квартире.

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