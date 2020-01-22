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Мир

В США предрекли вымирание подводных сил России

4:25 22 января 2020 9
Субмарина
Инф. «ФАКТОВ»

Пока российские военные корабли «успешно» участвуют в захватах территории других стран, ее подводные силы умирают.

Об этом говорится в статье в американском журнале The National Interest.

Издание обращает внимание на два основных обстоятельства, указывающих на подобные перспективы российского подводного флота — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых.

Согласно мнению экспертов, к которым обратились журналисты The National Interest, эксплуатировать подлодки старше 35 лет небезопасно.

«Другими словами, к концу 2020-х или началу 2030-х годов российский флот может потерять все, кроме 12, своих подлодок», — пишет журнал.

Издание отмечает, что даже если ВМФ удастся выполнить заявленные планы по введению в строй новых субмарин, суммарная численность российских подводных лодок через десять лет достигнет 28 единиц, что составляет примерно половину от текущей численности, и напоминает, что с аналогичными проблемами (недостаточно быстрым введением в строй новых подлодок на замену старым) сталкиваются и США.

Издание отмечает, что в мае 2019 года блог navy_korabe обратил внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь атомных подводных лодок.

В то же время в самой России в сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, из Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что из-за морального устаревания кораблей РФ они часто становятся неуправляемыми, представляя угрозу для флотов других стран.

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