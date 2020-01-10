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Мир

Российский военный корабль едва не таранил эсминец США в Аравийском море: опубликовано видео инцидента

20:13 10 января 2020 297
Инцидент
Инф. «ФАКТОВ»

В Аравийском море разведывательный корабль ВМФ РФ совершил агрессивное сближение с эсминцем ВМС США и едва не совершил столкновение. Ранее российский военный корабль «Виктор Леонов» произвел опасные маневры возле берегов США.

ТСН.ua сообщает, что при инциденте в Аравийском море командование американского корабля находилось в контакте с российским судном и просило об изменении курса движения.

«Прозвучали пять коротких сигналов, международный морской сигнал об опасности столкновения, и просили российский корабль изменить курс согласно международных правил», — заявил пресс-секретарь 5-го флота Джошуа Фрей.

В ВМС США утверждают, что российский военный корабль сначала отказался, однако затем все же изменил курс.

«Пока российский корабль принимал меры, начальная задержка по соблюдению международных правил во время осуществления агрессивного подхода увеличивала риск столкновения», — отметили в ВМС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский десантный корабль «Орск» получил серьезные повреждения при прохождении Босфора.

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