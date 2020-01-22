- 05:37 В Испании погиб украинец, количество жертв циклона "Глория" увеличилось до пяти
- 04:52 Бадоев "попал на крючок": продюсера восхитило дерзкое декольте Глюк’oZы
- 04:25 В США предрекли вымирание подводных сил России
- 03:55 Симптомы коронавируса: названы шесть нарушений, на которые нужно обращать внимание
- 03:12 Неожиданно: Украину больше не интересует таможенный союз с ЕС
- 02:35 "Глаз не оторвать": Каменских "завела" поклонников своим фото после душа
- 01:50 Крупный пожар под Киевом: горит луг, ветер разгоняет огонь и несет дым в столицу
- 01:29 Под носом у боевиков "ДНР" вывесили флаг Украины: в сеть попало интересное фото
- 00:54 Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения: в Минообороны назвали причину
- 00:32 «Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена
- 00:12 «Арсенал» в меньшинстве не проиграл в гостях «Челси»: видео голов матча АПЛ
- 21.01 23:50 Миллионных премий не будет: в Украине пересмотрят политику оплаты труда топ-менеджеров
Бадоев "попал на крючок": продюсера восхитило дерзкое декольте Глюк’oZы
Популярная российская певица Глюк'оZа (Наталья Чистякова-Ионова), известная как любительница публиковать откровенные фото, похоже, нашла благодаря своей привычке еще одного нового поклонника — известного украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева.
Такой вывод можно сделать из комментариев к «свежему» фото певицы.
Но обо всем по порядку: сейчас Глюк’oZa наслаждается каникулами на Мальдивах.
Как и положено звезде, в своем аккаунте она опубликовала свежее отчётное селфи, комфортно расположившись на шезлонге у бассейна. Поклонники певицы не смогли оставить без внимания дерзкое декольте Наташи.
Тот факт, что певица сверкнула полуобнаженной грудью, привело мужскую половину подписчиков микроблога в восторг.
«Натали, полегче!», «Божественная дива!!», «Какая вы знойная женщина, с такой точно не замерзнешь», «Роскошная, а бюст просто мечта!!», «Ох, волшебная», — написали артистке почитатели.
Одним из поклонников Чистяковой-Ионовой оказался и 39-летний Алан Бадоев. В то же время продюсер, в отличие от других фанатов, не был слишком многсловен.
«Красивая!» — лаконично подметил Бадоев также оценив декольте певицы.
В то же время Бадоев, очевидно, может не волноваться гнева супруги певицы: в одном из интервью Наталья Чистякова-Ионова призналась, что ее супруг с понимаем относится к тому, что она время от времени выкладывает пляжные снимки, показываясь в бикини или мини-шортах — все это издержки профессии. Артистка не скрывает: в их семье царит любовь и взаимопонимание, уверяя, что у ее избранника нет поводов для ревности.
«Я никогда не позволю себе лишнего, и он, как никто другой, это знает. Так что споров на эту тему нет», — отметила Глюк’oZa в интервью «СтарХит».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще несколько месяцев назад Глюк'оZа находилась на грани развода со своим мужем. Но после того как перед Новым годом она опубликовала видео, на котором у певицы заметен округлившийся живот, все сомнения у поклонников отпали сами собой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...