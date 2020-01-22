Бадоев "попал на крючок": продюсера восхитило дерзкое декольте Глюк’oZы

Шоу-бизнес

Популярная российская певица Глюк'оZа (Наталья Чистякова-Ионова), известная как любительница публиковать откровенные фото, похоже, нашла благодаря своей привычке еще одного нового поклонника — известного украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева.

Такой вывод можно сделать из комментариев к «свежему» фото певицы.

Но обо всем по порядку: сейчас Глюк’oZa наслаждается каникулами на Мальдивах.

Как и положено звезде, в своем аккаунте она опубликовала свежее отчётное селфи, комфортно расположившись на шезлонге у бассейна. Поклонники певицы не смогли оставить без внимания дерзкое декольте Наташи.

Тот факт, что певица сверкнула полуобнаженной грудью, привело мужскую половину подписчиков микроблога в восторг.

«Натали, полегче!», «Божественная дива!!», «Какая вы знойная женщина, с такой точно не замерзнешь», «Роскошная, а бюст просто мечта!!», «Ох, волшебная», — написали артистке почитатели.

Одним из поклонников Чистяковой-Ионовой оказался и 39-летний Алан Бадоев. В то же время продюсер, в отличие от других фанатов, не был слишком многсловен.

«Красивая!» — лаконично подметил Бадоев также оценив декольте певицы.

В то же время Бадоев, очевидно, может не волноваться гнева супруги певицы: в одном из интервью Наталья Чистякова-Ионова призналась, что ее супруг с понимаем относится к тому, что она время от времени выкладывает пляжные снимки, показываясь в бикини или мини-шортах — все это издержки профессии. Артистка не скрывает: в их семье царит любовь и взаимопонимание, уверяя, что у ее избранника нет поводов для ревности.

«Я никогда не позволю себе лишнего, и он, как никто другой, это знает. Так что споров на эту тему нет», — отметила Глюк’oZa в интервью «СтарХит».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще несколько месяцев назад Глюк'оZа находилась на грани развода со своим мужем. Но после того как перед Новым годом она опубликовала видео, на котором у певицы заметен округлившийся живот, все сомнения у поклонников отпали сами собой.

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