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Решила дать мужу еще один шанс? Глюк'оZа удивила «беременным» фото у ёлочки
Находившаяся несколько месяцев назад на грани развода популярная российская певица Глюк'оZа (также известная как Наталья Ионова), похоже, решила дать мужу Александру Чистякову еще один шанс вернуть семейное счастье.
Так, после появления на публике без обручального кольца и в компании других мужчин Наталья, похоже, решила изменить ход личной жизни.
И опубликовала видео, на котором у певицы заметен округлившийся живот. Изменения в фигуре видны и на фото, которым артистка поздравила поклонников с наступающим Новым годом.
«Обожаю новогодние праздники за особую волшебную атмосферу: люди становятся теплее и ближе друг к другу в это время! Все загадывают желания, дарят подарки, проводят время с семьей, украшают свой дом, надевают самые лучшие платья и костюмы. В моем доме пахнет имбирными пряниками, елкой и конечно же счастьем! В каком еще празднике можно соединить так много красоты, радости и уюта?», — написала певица.
Прочитав поздравление, некоторые фанаты решили, что у их любимицы снова все наладилось, и она скоро станет мамой.
В качество доводов они приводят тот факт, что ещё в ноябре у Натальи не было видно живота. Можно, конечно, предположить, что артистка публиковала в Сети архивные фото, но что делать со снимками, сделанными на светских мероприятиях? Певица выходила в свет в очень облегающих нарядах, которые подчеркнули бы любые изменения в её фигуре, но их не было заметно.
Поэтому многие поклонники решили, что Глюк'оZа таки ждёт третьего ребёнка — это действительно могло бы объяснить её примирение с Александром, который, как утверждают злопыхатели, не хранил ей верность.
К тому же Наталья сама не раз заявляла, что хотела бы снова стать мамой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале декабря 33-летняя исполнительница отправилась в командировку на Бали, где позировала в купальнике, поверх которого накинута легкая сеть. При этом «животика» у нее явно не просматривалось.
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