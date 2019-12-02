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«Дух захватывает»: обнажившаяся Глюк’oZa взбудоражила фанатов-мужчин (фото)
Популярная российская певица Глюк'оZа, любительница откровенных фото, которая ранее интриговала своим появлением на светских мероприятиях без мужа, решила остепениться и заняться делом: на прошлой неделе, у Глюк'оZы состоялась премьера нового клипа на песню «Танцевач». В нем снялся Гарик Харламов, который оказался втянут в секс-скандал своей супруги Кристины Асмус.
А на днях 33-летняя исполнительница отправилась в командировку. И не куда-нибудь в Саратов на открытие фонтана зимой, а на Бали.
Несмотря на то, что певица приехала туда не отдыхать, а работать, время на пляжную фотосессию всё равно нашлось.
На снимках исполнительница, сбросив лишнюю одежду, позирует в купальнике, поверх которого накинута легкая сеть. Глюк’oZa призналась, что обожает океан, и высказала предположение, что в прошлой жизни она была русалкой.
«Обожаю океан! В прошлой жизни я, определенно, была русалкой. И пусть эта поездка рабочая, но я успею все. Отдельное спасибо за чудные купальники и мое пляжное настроение, ведь для любой девушки так важно чувствовать себя особенной», — написала певица.
Ассоциацию с русалкой радостно подхватили поклонники Глюк'оZы, особенно, мужская половина аудитории.
«В сетях запуталась», «Шикарная, слов нет», «Аж, дух захватывает от такой красоты», «Русалка или рыбка?», «Идеальное тело», «Наташа супер шикарная, идеальная красавица», «Надо срочно снимать клип на Бали», «Вот какое оно Бали. Изумительно», «Классное платьишко», «Очень красивая. Самая стильная девушка отечественного шоу бизнеса», «Какая же ты красивая», — восхищаются фанаты фигурой Глюк'оZы.
С такими оценками трудно не согласится, глядя на фото.
Между тем, напоминает «Экспресс-газета», на вечеринке по случаю Хэллоуина исполнительница нарядилась старухой с седыми волосами и большим задом, потерявшей своего щенка. Разительные перемены!
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной текущего года Наталья Чистякова-Ионова, рассказала в Instagram своим подписчикам, что занялась продажей сухих строительных смесей. При этом сделала это в присущей ей откровенной манере, представ перед поклонниками в полупрозрачном куртке прораба и в блестящей юбке ниже колена. Блузка под курткой — не из особо плотного материала, так что подписчики смогли насмотреться на прелести звезды.
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