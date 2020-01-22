В Испании погиб украинец, количество жертв циклона "Глория" увеличилось до пяти

Мир

Испания, подобно расположенной в другом конце планеты Австралии, испытывает удар стихии — на страну обрушился циклон «Глория».

Количество жертв удара стихии достигло пяти человек, среди которых — и гражданин Украины, передает агентство Europa Press.

Сообщается, что первым погиб от стихии 44-летний мужчина, на которого 19 января в Валенсии наехал автомобиль из-за гололеда. В тот же день житель Мадрида погиб из-за падения черепицы. 20 января 54-летняя бездомная умерла от переохлаждения. 70-летний мужчина из Валенсии также считается погибшим от циклона, но причину его смерти еще выясняют.

Последним найденным погибшим стал 55-летний мужчина. Его тело обнаружено в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Как сообщили источники из гражданской гвардии, этот человек — украинец по национальности. Причины смерти расследуются, и поскольку на теле не было признаков насилия, считается, что он погиб из-за погодных условий.

Кроме того, сильный снегопад обездвижил автострады. В одной только провинции Аликанте 20 тыс. домов остались без электричества. Кроме того, сутки не работал местный аэропорт, было отменено 200 рейсов. Также прекратили работу порты Валенсии и Гандии. Из-за непогоды было перекрыто 30 дорог.

По данным синоптиков, непогода продлится до среды, 23 января.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что и Украину не обойдет стороной непогода: в среду, 22 января, практически по всей территории Украины будет идти снег (на западе страны — мокрый снег). Исключением не станет даже аннексированный Крым, где днем столбики термометров поднимутся до 4−6 градусов тепла, а ночью опустятся до минус 1 градуса. Также относительное дневное тепло (до плюс 4 градусов) сохранится на западе Украины. На остальной территории страны ожидается в основном 0−2 градуса выше нуля, в Киеве температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса.

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