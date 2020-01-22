- 05:37 В Испании погиб украинец, количество жертв циклона "Глория" увеличилось до пяти
- 04:52 Бадоев "попал на крючок": продюсера восхитило дерзкое декольте Глюк’oZы
- 04:25 В США предрекли вымирание подводных сил России
- 03:55 Симптомы коронавируса: названы шесть нарушений, на которые нужно обращать внимание
- 03:12 Неожиданно: Украину больше не интересует таможенный союз с ЕС
- 02:35 "Глаз не оторвать": Каменских "завела" поклонников своим фото после душа
- 01:50 Крупный пожар под Киевом: горит луг, ветер разгоняет огонь и несет дым в столицу
- 01:29 Под носом у боевиков "ДНР" вывесили флаг Украины: в сеть попало интересное фото
- 00:54 Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения: в Минообороны назвали причину
- 00:32 «Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена
- 00:12 «Арсенал» в меньшинстве не проиграл в гостях «Челси»: видео голов матча АПЛ
- 21.01 23:50 Миллионных премий не будет: в Украине пересмотрят политику оплаты труда топ-менеджеров
В Испании погиб украинец, количество жертв циклона "Глория" увеличилось до пяти
Испания, подобно расположенной в другом конце планеты Австралии, испытывает удар стихии — на страну обрушился циклон «Глория».
Количество жертв удара стихии достигло пяти человек, среди которых — и гражданин Украины, передает агентство Europa Press.
Сообщается, что первым погиб от стихии 44-летний мужчина, на которого 19 января в Валенсии наехал автомобиль из-за гололеда. В тот же день житель Мадрида погиб из-за падения черепицы. 20 января 54-летняя бездомная умерла от переохлаждения. 70-летний мужчина из Валенсии также считается погибшим от циклона, но причину его смерти еще выясняют.
Последним найденным погибшим стал 55-летний мужчина. Его тело обнаружено в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Как сообщили источники из гражданской гвардии, этот человек — украинец по национальности. Причины смерти расследуются, и поскольку на теле не было признаков насилия, считается, что он погиб из-за погодных условий.
Кроме того, сильный снегопад обездвижил автострады. В одной только провинции Аликанте 20 тыс. домов остались без электричества. Кроме того, сутки не работал местный аэропорт, было отменено 200 рейсов. Также прекратили работу порты Валенсии и Гандии. Из-за непогоды было перекрыто 30 дорог.
По данным синоптиков, непогода продлится до среды, 23 января.
Así amanece Almansa, con una buena nevada, tras horas sin parar de nevar. Numerosos problemas en viarios de la zona. #Albacete #Nieve— Meteoellín (@MeteoHellin) 20 января 2020 г.
© @AlmansaMeteo pic.twitter.com/QYAXMCGl3t
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что и Украину не обойдет стороной непогода: в среду, 22 января, практически по всей территории Украины будет идти снег (на западе страны — мокрый снег). Исключением не станет даже аннексированный Крым, где днем столбики термометров поднимутся до 4−6 градусов тепла, а ночью опустятся до минус 1 градуса. Также относительное дневное тепло (до плюс 4 градусов) сохранится на западе Украины. На остальной территории страны ожидается в основном 0−2 градуса выше нуля, в Киеве температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...