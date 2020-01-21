Новые несчастья в Австралии: на смену пожарам пришли страшные ливни и град (впечатляющее видео)

Мир

После того как вся планета с содроганием наблюдала за масштабными пожарами в Австралии, когда огнем были охвачены значительные территории в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, у жителей страны-континента, казалось бы, появился повод для радости: засуха закончилась.

Обэтом пишет The New York Times.

В то же время пришедшие на смену жаре дожди во многих местах обернулись новыми проблемами.

Несмотря на то, что дожди были кратковременными, их интенсивность впечатляет: в некоторых местах выпало до 100 мм осадков.

На Австралийской столичной территории спасатели получили 1200 сообщений о затопленных домах.

А в столице Канберре осадки выпали в виде крупного града, а ветер, чьи порывы достигали 117 км/ч, расшвыривал по окрестностям ледяные шары размером с шарик для гольфа.

В результате нового удара стихии повреждены окна домов, автомобили и линии электропередачи — обесточено около 20 тысяч зданий; остановилось движение по двум железнодорожным линиям, несколько человек получили незначительные травмы, но хуже всего то, что снова погибли представители мира фауны, и особенно — птицы.

В Голубых горах (штат Новый Южный Уэльс) непогода застала врасплох туристов. Два человека пострадали от удара молнии и были доставлены в больницу. Один из них получил ожоги по всему телу, включая руки и ноги. В Мельбурне стихийное бедствие было не было столь мощным, но здесь также прошли проливные дожди.

При этом, отмечают специалисты, глобально экологическую ситуацию в Австралии дожди не решат. По словам пожарных, они помогут взять пламя под контроль, но не потушат огонь полностью. Специалисты говорят о том, что ливни не справятся и с продолжительной засухой: хотя в пересохшие плотины вернулась вода, ее хватит максимум на неделю. В идеале дождь должен идти несколько месяцев, чтобы вся страна — и люди, и сельское хозяйство, и природа — перестали испытывать дефицит воды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате пожаров в Австралии выгорела территория, вдвое превышающая площадь Бельгии.

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