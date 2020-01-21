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В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
В Украине постепенно холодает. Уже будущей ночью, 22 января, температура воздуха снизится до минус 1 градуса и днем она существенно не изменится. Напомним, жителей столицы предупредили о сильном штормовом ветре.
Во вторник, 21 января, влияние атлантического антициклона начнет ослабевать, а мощного северного циклона — усиливаться. Тем не менее днем все еще ожидается 1−3 градуса тепла, в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской — 0−2 градуса, а в западных регионах страны — 2−4 градуса. Осадки маловероятно, их следует ожидать только в среду, 22 января.
Погода на вторник, 21 января
В середине недели, 22 января, практически по всей территории Украины будет идти снег (на западе страны — мокрый снег). Исключением не станет даже аннексированный Крым, где днем столбики термометров поднимутся до 4−6 градусов тепла, а ночью опустятся до минус 1 градуса. Также относительное дневное тепло (до плюс 4 градусов) сохранится на западе Украины.
На остальной территории страны ожидается в основном 0−2 градуса выше нуля, в Киеве температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса.
Погода на среду, 22 января
Напомним, ранее народный синоптик озвучил неутешительный прогноз на весну — согласно расчетам Леонида Горбаня, по окончании календарной зимы в Украине могут ударить сильные морозы.
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