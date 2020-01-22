Началась рвота: "киборг" рассказал, как боевики устроили газовую атаку в Донецком аэропорту

Украина

Оборона Донецкого аэропорта, которая продолжалась 242 дня, не прошла ни для одного из выживших защитников бесследно. Многие из них в некоторые моменты боев смирялись с мыслью о том, что уже никогда не выйдут из разрушенного терминала. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший младший сержант 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Виталий Пясецкий, который пробыл в ДАПе, по его словам, «всего» пять дней.

Воин рассказал, что первый раз мысль о смерти пришла к нему 16 января (Пясецкий был в ДАПе с 13 по 19 января), когда началась газовая атака — один из страшнейших моментов, к которому никто, естественно, не был готов.

15 января боевики заняли верхние этажи терминала и пробили дырки в потолке. Следующим утром начали закидывать «киборгов» гранатами. Украинцы заняли оборону и стали отвечать на атаки.

«…вдруг увидели дым. Решили, что нас закидывают дымовыми шашками. А потом началось. Лицо заливали слезы и сопли, у кого-то открылась рвота, кашель такой — кажется, что сейчас разорвутся легкие. Люди просто корчились на полу. И вот тут началась паника — никто не знал и не понимал, что делать. Я стянул шапку, наплевал на нее и прислонил к лицу. Хоть какая-то защита», — вспомнил весь ужас происходящего бывший сержант.

О том, как проходили бои за Донецкий аэропорт, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Боевики безжалостно бросали своих людей на штурм ДАПа, а „киборги“ их крошили, — полковник ВСУ».

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