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Украинцам мощным видео напомнили о подвиге «киборгов» в Донецком аэропорту
Защитники Донецкого аэропорта (ДАПа) держали оборону 242 дня — с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года. Украинские воины стали символом стойкости и мужества. За боевые качества и храбрость их прозвали «киборгами».
Находившихся в полном окружении украинцев боевики круглосуточно обстреливали из всех видов вооружения, пытались вытравить газом. Но смогли захватить территорию, лишь взорвав перекрытия терминала. Тогда под обломками погибли 58 воинов-защитников ДАПа.
В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие.
По случаю Всеукраинского дня памяти героев-«киборгов» Министерство обороны Украины опубликовало видео боев за Донецкий аэропорт.
«Они выдержали, не выдержал бетон. 242 дня мужества и несокрушимости, 242 дня героической обороны Донецкого аэропорта. За стойкость и непобедимость защитников Донецкого аэропорта их назвали „киборгами“ — они стали символом несгибаемого духа украинского народа», — подпись под роликом.
Люди помнят подвиг «киборгов». Под видео появилисть трогательные стихи.
В Донецьку, у колисці літаків
Де люди зустрічались на світанку
Почався бій, шалений вир війни
Чорніла кров убитих тіл й останків
Той подвиг Кіборгів легендою вже став
І пам'ятатимуть його через століття
З їх вуст так грізно рідний гімн звучав
Бетон упав, титанів ж — не спинити
Донецьке небо плакало навзрид.
Земля прийняла всі тіла навіки.
Цих ангелів дарунок нам — життя,
Щоб жити ми могли, могли любити.
Бездонний сум у матері в очах
Лишили Ви покинувши домівку
Лише тепло навіки у серцях
Синочка й доньки завжди буде жити…
Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за волю України!!! Героям Слава!!!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали свежие фото автовокзала «Западный» в Донецке, который полностью разбит и разрушен. Это еще одно доказательство того, что с приходом «русского мира» заканчивается нормальная жизнь, все превращается в дикую пустыню, кругом царит нищета и безнадега.
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