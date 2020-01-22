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Мобильный телефон Джеффа Безоса взломал наследный принц Саудовской Аравии (фото)
Мобильный телефон американского миллиардера Джеффа Безоса, главы компании Amazon, оказался взломан после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд отправил ему со своего личного аккаунта в WhatsApp сообщение с вредоносным видеофайлом. Это произошло в мае 2018 года. Как сообщает издание Guardian, это выяснилось в ходе расследования, которое проводится в связи с жалобой Безоса.
Шпионская программа в течение нескольких часов скачала с телефона миллиардера множество файлов. Какого рода данные были похищен не сообщается.
Однако спустя считанные месяцы после взлома в распоряжении издания National Enquirer оказались интимные снимки Джеффа в голом виде, а также его любовная переписка с его нынешней подругой Лорен Санчес. В то время Безос еще был женат. Тогда предполагалось, что фотографии продал изданию брат любовницы бизнесмена.
В марте 2019 года частный консультант Гэвин де Бекер заявил о взломе телефона Безоса хакерами, работавшими на Саудовскую Аравию — хотя власти страны это отрицали. По его мнению, саудовское правительство хотело отомстить Безосу после того, как принадлежащая ему газета The Washington Post начала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашогги, к которому, как подозревают, мог быть причастен наследный принц.
Джефф Безос является одним из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 115,6 миллиарда.
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