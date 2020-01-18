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Forbes назвал самых богатых людей мира: Безос утратил лидерство
Президент Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком мира в реальном времени по версии журнала Forbes. Возглавлявший ранее этот список основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место. Третье место занимает Билл Гейтс.
Состояние Арно и его семьи Forbes оценивает в 117 миллиардов долларов, состояние Безоса — в 115,6 миллиарда, Гейтса — в 110,6 миллиарда.
Список самых богатых людей мира в реальном времени Forbes составляет, ориентируясь на мгновенные изменения котировок акций принадлежащих им компаний. Из-за этого тот или иной бизнесмен может за очень короткий срок потерять несколько процентов своего состояния или наоборот резко увеличить его. В декабре 2019 года Арно уже обгонял Безоса; тогда он продержался на первом месте несколько часов.
В ежегодном списке богатейших людей мира, составляемом Forbes, по итогам 2019 года Арно занял четвертое место, Безос — первое.
Напомним, Арно был в числе трех самых богатых французов, чьи семьи пообещали выделить более 500 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери после масштабного пожара в апреле 2019.
Как сообщали «ФАКТЫ», 42-летний сын французского бизнесмена, главы LVMH Бернара Арно — Антуан Арно сделал предложение российской супермодели Натальи Водяновой, с которой встречается с 2011 года и которая родила ему двух сыновей.
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