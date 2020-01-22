Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

Мир

В одном из престижных ресторанов бразильского города Сан-Паулу 27-летняя гламурная модель Фернанда Бонито страшно изуродовала другую посетительницу этого заведения — 33-летнюю Милку Боргес, консультанта по недвижимости. Милка в этот вечер праздновала день рождения своей подруги.

Между женщинами возникла ссора в туалете. Пьяная Фернанда вошла в туалет и, игнорируя очередь, принялась искать свободную кабинку. Милка, которая просто сопровождала в туалет свою подругу, сделала Бонито замечание. Та, как пишет издание The Sun, начала кричать, что она здесь главная, и что она пройдет безо всякой очереди. И все-таки ворвалась в кабинку. А на выходе начала скандалить, оскорбляя Боргес, а затем полезла в драку.

Услышав крики, в женский туалет вбежал бойфренд Фернанды и попытался угомонить ее. Однако та вырвала у него из рук бокал с вином и запустила его Милке в голову. Осколки стекла нанесли Боргес жуткие травмы.

Лицо молодой женщины парализовало. Милка перенесла четыре операции. Врачам пришлось наложить на раны в общей сложности 90 швов. Медики предупреждают, что шрамы могут остаться навсегда. И что процесс выздоровления будет очень длительным.

Милка Боргес

Милка после нападения

Позже Бонито признала, что бросить бокал было с ее стороны «ошибкой» и что она «сожалеет о случившемся». «Хотя я тоже получила некоторые травмы, я не хотела наносить раны и причинять страдания этой девушке», — говорится в ее письменном заявлении.

Дело расследует полиция, которая не исключает, что вменяемое модели преступление из «нанесения тяжелых телесных повреждений» может быть переквалифицировано в «попытку убийства».

После того, как об этом случае сообщили бразильские СМИ, Фернанда спешно уехала в Италию.

Фернанда Бонито

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака укусила девушку за лицо во время фотосессии.

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