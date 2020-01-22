24.12 / 24.36 26.64 / 27.03
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

8-летний ребенок казнил взрослого мужчину: сеть облетели жуткие кадры

11:23 22 января 2020 856
мальчик и мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

Несовершеннолетний мальчик, имеющий отношение к террористической группировке «Исламское государство», расстрелял взрослого нигерийца. Ранее сообщалось о найденных массовых захоронениях жертв боевиков ИГИЛ.

Об очередном убийстве, совершенном малолетним боевиком, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.

На видео, опубликованном в Twitter, которое распространило новостное агентство ИГИЛ «Амак», видно, как восьмилетний ребенок стреляет в чернокожего мужчину.

Отмечается, что это казнь могла произойти на территории Нигерии. Site Intelligence Group предполагает, что мальчик является членом «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, ранее известная как «Боко харам»).

27 декабря боевики этой организации казнили 11 заложников-христиан в Рождество. Так они отомстили за убийство своих лидеров Абу Бакра аль-Багдади и Аби аль-Хасана аль-Мухаджира в Ираке и Сирии.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади американским спецназом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Милка Боргес

Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер