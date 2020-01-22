8-летний ребенок казнил взрослого мужчину: сеть облетели жуткие кадры

Мир

Несовершеннолетний мальчик, имеющий отношение к террористической группировке «Исламское государство», расстрелял взрослого нигерийца. Ранее сообщалось о найденных массовых захоронениях жертв боевиков ИГИЛ.

Об очередном убийстве, совершенном малолетним боевиком, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.

На видео, опубликованном в Twitter, которое распространило новостное агентство ИГИЛ «Амак», видно, как восьмилетний ребенок стреляет в чернокожего мужчину.

New. There is NO end to #ISIS' immorality. A child, approx 8, featured in a vid by its Amaq Age executing Nigerian Christian prisoner under its #ISWAP in #Borno. Kid warns Christians: We wont stop until we take revenge for all the blood that was spilled https://t.co/ZkqLfIxhVj pic.twitter.com/2Leqc714TU — Rita Katz (@Rita_Katz) January 18, 2020

Отмечается, что это казнь могла произойти на территории Нигерии. Site Intelligence Group предполагает, что мальчик является членом «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, ранее известная как «Боко харам»).

27 декабря боевики этой организации казнили 11 заложников-христиан в Рождество. Так они отомстили за убийство своих лидеров Абу Бакра аль-Багдади и Аби аль-Хасана аль-Мухаджира в Ираке и Сирии.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади американским спецназом.

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