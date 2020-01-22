СМИ рассказали о многолетнем подкупе врачей фармкомпанией KRKA

Здоровье и медицина

Словенскую фармацевтическую компанию KRKA обвинили в том, что она более 10 лет занималась подкупом врачей в Румынии. Об этом пишет «Delo.ua» со ссылкой на издание Libertatea, в распоряжении которого оказались подтверждающие документы.

В частности, по данным румынского издания, компания, которая является одним из трех лидеров рынка генериков в Румынии, выплачивала врачам определенные суммы, а также оплачивала их отпуск. В обмен на это медики выписывали пациентам препарат Bilobil на основе растения гинкго билоба.

По данным журналистов, врачи получали около 10% от стоимости выписанных рецептов. Благодаря такой схеме KRKA резко повысила продажи, а государство закупало препараты компании на сумму несколько миллионов евро в год. Авторы расследования отмечают, что государственные деньги тратились в том числе на Bilobil, реимбурсацию которого многие эксперты считали неоправданной. Кроме того, препарат назначали даже тем пациентам, которым он не требовался для лечения.

KRKA, по данным журналистов Libertatea, вела учет по каждому врачу, который соглашался сотрудничать с ней. Кроме самого «поощрения», в документах прописывались сроки, за которые медик должен был выписать определенное количество генериков.

В таблицах, кроме данных врачей, также фигурируют медицинские представители и менеджеры по продажам. Компания распределяла медиков на несколько категорий в зависимости от их потенциала и лояльности к компании.

Журналисты также обратили внимание, что в документах есть колонки «Аванс», в которых указывается, получил ли врач авансовый платеж. Это могли быть деньги за выступление на профильном конгрессе, праздничные поездки или другие выплаты.

Журналисты в материале подчеркивают, что румынское государство тратило сотни миллионов долларов на Bilobil и подобные препараты KRKA, тогда как эти деньги можно было потратить на жизненно важные лекарственные средства.

Напомним, это не первый коррупционный скандал, в котором фигурирует компания KRKA. В 2014 году Еврокомиссия оштрафовала на 427,7 млн евро несколько фармацевтических компаний, уличенных в монопольном сговоре. В итоге KRKA заплатила 10 млн евро штрафа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter