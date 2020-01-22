- 14:07 Тетя Ким Чен Ына впервые после казни мужа и слухов о своем отравлении вышла в свет с племянником
- 14:00 В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом
- 13:51 Кремль воспринимает как слабость: Цимбалюк рассказал, как Путин заставляет Зеленского капитулировать
- 13:50 В Одессе ветеран АТО и его невеста сыграли свадьбу в трамвае
- 13:49 "Безусловная любовь": Лобода показала подросшую младшую дочь
- 13:46 Советник премьера Юрий Голик показал, какими станут новые украинские школы
- 13:42 Королевский фотограф: Кейт Миддлтон стала автором снимков людей, переживших Холокост
- 13:39 Вдову Андрея Миронова госпитализировали в Москве
- 13:33 Зеленский вывел Витренко из Набсовета "Укроборонпрома"
- 13:17 Доллар дорожает: как «китайский» коронавирус отразится на курсах валют в Украине
- 13:17 Пушилин ищет прикрытие: главаря «ДНР» заподозрили в подготовке побега
- 13:14 Трудности с работой и важные знакомства: гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака
Трудности с работой и важные знакомства: гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака
Вторник, 28 января, — сложный день, для тех, кто работает в офисе.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака.
Читайте также: Могут рвать и метать: названы самые злые знаки зодиака
Овен
Не исключен срочный переезд в другую квартиру или город. Важную работу делайте с утра.
Телец
Может появиться ряд беспокойств, связанных с дальнейшим будущим на нынешнем месте работы.
Близнецы
Не исключены домашние размолвки, ссоры с друзьями. Есть вероятность, что вы сами спровоцируете конфликт.
Рак
Прекрасный день для приобретений, для ужина в ресторане или в кругу семьи. Возможно, вы получите ценный подарок.
Лев
Львам будет тяжело сохранить спокойствие перед лицом неожиданных перемен. Они, возможно, нагрянут в профессиональных делах и будут не из разряда приятных.
Дева
Возможно, к вам нагрянут гости или вы сами будете куда-то приглашены. Тем, кто развивает какой-то проект, может встретиться влиятельный человек.
Весы
Хороший день для активного времяпровождения: например, для занятий спортом, автомобильной поездки или прогулки с конкретной целью.
Скорпион
Если вас пригласят в гости, соглашайтесь. Счастливый случай может поспособствовать реализации ваших надежд.
Стрелец
Грандиозные идеи появятся у творческих личностей во время отдыха на природе. И они принесут доход.
Козерог
Если не хотите выбиться из бюджета, то откажитесь от дорогих покупок. Вечер обещает приятную встречу.
Водолей
Не упустите счастливого шанса в личной жизни. Есть вероятность, что вас давно любит человек, который и вам небезразличен.
Рыбы
Удачный день для покупки продуктов, для выбора одежды, предметов интерьера, подарков, каких-либо дорогих вещей.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...