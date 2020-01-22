Стиль жизни

Трудности с работой и важные знакомства: гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака

Вторник, 28 января, — сложный день, для тех, кто работает в офисе.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака.

Овен

Не исключен срочный переезд в другую квартиру или город. Важную работу делайте с утра.

Телец

Может появиться ряд беспокойств, связанных с дальнейшим будущим на нынешнем месте работы.

Близнецы

Не исключены домашние размолвки, ссоры с друзьями. Есть вероятность, что вы сами спровоцируете конфликт.

Рак

Прекрасный день для приобретений, для ужина в ресторане или в кругу семьи. Возможно, вы получите ценный подарок.

Лев

Львам будет тяжело сохранить спокойствие перед лицом неожиданных перемен. Они, возможно, нагрянут в профессиональных делах и будут не из разряда приятных.

Дева

Возможно, к вам нагрянут гости или вы сами будете куда-то приглашены. Тем, кто развивает какой-то проект, может встретиться влиятельный человек.

Весы

Хороший день для активного времяпровождения: например, для занятий спортом, автомобильной поездки или прогулки с конкретной целью.

Скорпион

Если вас пригласят в гости, соглашайтесь. Счастливый случай может поспособствовать реализации ваших надежд.

Стрелец

Грандиозные идеи появятся у творческих личностей во время отдыха на природе. И они принесут доход.

Козерог

Если не хотите выбиться из бюджета, то откажитесь от дорогих покупок. Вечер обещает приятную встречу.

Водолей

Не упустите счастливого шанса в личной жизни. Есть вероятность, что вас давно любит человек, который и вам небезразличен.

Рыбы

Удачный день для покупки продуктов, для выбора одежды, предметов интерьера, подарков, каких-либо дорогих вещей.

Хорошего вам дня!

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