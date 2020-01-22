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В Украине меняют порядок начисления зарплат: что нужно об этом знать

Уже в ближайшее время новая власть может кардинально изменить трудовое законодательство, касающееся миллионов работающих украинцев. Напомним, что в парламенте зарегистрирован правительственный проект Закона «О труде» № 2708, рассмотрение которого запланировано уже в феврале. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в случае утверждения законопроекта существенно изменятся условия приема на работу и увольнения сотрудников. По мнению экспертов, работодатель сможет навязать соглашение, которое ухудшает статус работника. Однако изменения произойдут и в методике установления и изменения зарплаты.

«В законопроекте отсутствует понятие видов зарплаты: фиксированной, почасовой, сдельной и так далее»

О том, как в случае изменения законодательства людям будут начислять зарплату и в какой форме, «ФАКТАМ» рассказала эксперт в области трудового права кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

— Какие виды заработной платы — например, фиксированная, почасовая, сдельная — предусмотрены проектом Закона «О труде»?

— Проект Закона Украины «О труде» № 2708, на первый взгляд, регулирует понятие заработной платы, подобно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ). Можно обратить внимание на смешение отдельных терминов. Название Главы V «Оплата труда» и тут же в статье 64 проекта — «Заработная плата». Аналогичным образом происходит регулирование и в действующем КЗоТе — Глава VII «Оплата труда» и в статье 94 «Заработная плата», что всегда вызывало разночтение в понимании этого вознаграждения за труд.

Так в чем же заключаются новации? А в том, что в законопроекте отсутствует понятие видов зарплаты: фиксированной, почасовой, сдельной и так далее (!). В соответствии с нормами законопроекта № 2708, работодателю предлагается «самостоятельно определять нормы труда и формировать системы оплаты труда с соблюдением принципа дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности, профессионального и квалификационного уровня, условий, объема выполняемой работы, степени ответственности, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности работодателя» (часть 2 статья 67 проекта).

При всем при этом, согласно Заключительным положениям (п. 2 часть 3 Глава X), предписывается «со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Украины «Об оплате труда». Можно лишь предположить, к каким последствиям это приведет…

— В каких формах может выплачиваться зарплата и какие новшества предлагаются?

— Формы оплаты труда регулируются действующим трудовым законодательством. Так, статья 33 Закона Украины «Об оплате труда» четко регламентирует денежный эквивалент вознаграждения за труд и все доплаты — «заработная плата работников предприятий на территории Украины выплачивается в денежных знаках, имеющих законное обращение на территории Украины. Выплата заработной платы в форме долговых обязательств и расписок или в любой другой форме запрещается». А также заработная плата может выплачиваться банковскими чеками.

Следует отметить, что в единичных случаях выплата вознаграждения может осуществляться в натуральной форме, но не более 30% от общей суммы, и то, если это предусмотрено коллективным договором. Но эта норма — своего рода рудимент. Как новацию законопроекта № 2708 представляют введение денежной формы выплаты заработной платы (статья 73 проекта). Между тем приведенное выше свидетельствует об обратном.

Еще один правовой аспект — это то, что теперь в трудовом договоре размер заработной оплаты может определяться в денежной единице Украины с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте. Какое количество граждан воспользуется этим правом, покажет время.

«Доплаты за сверхурочные работы по сравнению с указанными в действующем законодательстве могут уменьшиться в пять раз!»

— Как будет регулироваться зарплата сотрудника, каким документом?

— Из норм проекта Закона «О труде» № 2708 не представляется возможным понять, каким документом будет регулироваться заработная плата работника. Только согласно статье 70 «Информирование работников о размерах оплаты труда» регламентируется, что при каждой выплате зарплаты работодатель должен сообщать работнику такие данные за период, за который осуществляется оплата труда:

* общая сумма начисленной заработной платы с расшифровкой по видам начислений; * размеры отчислений с зарплаты; * сумма заработной платы, причитающейся к выплате; * размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

— Каким образом будет происходить увеличение или снижение заработной платы?

— Насколько понятно из статьи 71 законопроекта № 2708, увеличение заработной платы осуществляется как гарантии по оплате работы в ночное время, в выходные и нерабочие дни, за сверхурочные работы. Например, за работу в ночное время производится доплата в размере, определенном трудовым договором и / или соответствующим коллективным договором, но не менее 20 процентов ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время. Гарантируется доплата за работу в выходные или нерабочие дни в повышенном размере — как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника, в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда. А также в ряде иных случаев. При этом следует обратить внимание, что по сравнению с указанными в действующем законодательстве доплаты за сверхурочные работы могут уменьшиться в пять раз!

Проект № 2708 также содержит регулирование ограничения размера удержаний из заработной платы, которые могут производиться только в случаях, предусмотренных законодательством (статья 26 Закон Украины «Об оплате труда»), и они являются полностью идентичными размерам отчислений (статья 79 «Ограничение отчислений из заработной платы» проект № 2708).

Может ли это свидетельствовать о правовом воплощении принципа «все, что не запрещено, то разрешено», в данном случае позволяющего работодателю снижать уровень заработной платы за любую провинность? Поживем — увидим.

В следующей статье мы рассмотрим, как в новом законодательстве предлагается решать вопросы изменения размера зарплат, штрафов и взысканий с сотрудников.

Стоит напомнить, что данным законопроектом предусмотрено введение семи разновидностей трудовых договоров, которые будут заключаться между работодателем и работником. При этом в проекте отсутствует такое международное понятие, как «контракт».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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