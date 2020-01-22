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Обман и большие долги: гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака
Среда, 29 января, — день, когда легко произвести плохое впечатление на людей.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Многие представители знака смогут преодолеть финансовый дефицит, спасая тем самым семью от экономии.
Телец
Есть вероятность удачи в личных делах. Одиноким Тельцам пора проявить инициативу. Семейным же стоит сделать подарок любимому человеку.
Близнецы
Возможно получение обнадеживающих вестей от давнего друга. Вечер проведите в кругу семьи.
Рак
Не рекомендуется брать на себя чужие обязанности и полномочия. Высока вероятность, что в какой-то момент вы не справитесь.
Лев
Одиноким Львам и Львицам стоит позаботиться о сногсшибательном образе, отправляясь в гости или на вечеринку.
Дева
Следует уделить больше внимания семейным связям и финансам. На работе все будет хорошо.
Весы
Хороший день для занятий хобби, творчеством и спортом. Только не мешайте все в кучу.
Скорпион
Не желательно тратить больше, чем позволяет бюджет. Долг может стать непосильной задачей для вас.
Стрелец
Удачный день для романтических контактов, в том числе по переписке, для доверительного разговора с партнером по браку.
Козерог
Рекомендуется соблюдать осторожность, вступая в контакт с незнакомцами. Возможно, кто-то попытается вас обмануть.
Водолей
Не рекомендуется давать деньги в долг, делать покупки в кредит или менять место жительства.
Рыбы
Беритесь только за короткие ясные задачи, которые можете выполнить за пару часов без ущерба для самочувствия.
Хорошего вам дня!
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