Стиль жизни

Обман и большие долги: гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Среда, 29 января, — день, когда легко произвести плохое впечатление на людей.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Многие представители знака смогут преодолеть финансовый дефицит, спасая тем самым семью от экономии.

Телец

Есть вероятность удачи в личных делах. Одиноким Тельцам пора проявить инициативу. Семейным же стоит сделать подарок любимому человеку.

Близнецы

Возможно получение обнадеживающих вестей от давнего друга. Вечер проведите в кругу семьи.

Рак

Не рекомендуется брать на себя чужие обязанности и полномочия. Высока вероятность, что в какой-то момент вы не справитесь.

Лев

Одиноким Львам и Львицам стоит позаботиться о сногсшибательном образе, отправляясь в гости или на вечеринку.

Дева

Следует уделить больше внимания семейным связям и финансам. На работе все будет хорошо.

Весы

Хороший день для занятий хобби, творчеством и спортом. Только не мешайте все в кучу.

Скорпион

Не желательно тратить больше, чем позволяет бюджет. Долг может стать непосильной задачей для вас.

Стрелец

Удачный день для романтических контактов, в том числе по переписке, для доверительного разговора с партнером по браку.

Козерог

Рекомендуется соблюдать осторожность, вступая в контакт с незнакомцами. Возможно, кто-то попытается вас обмануть.

Водолей

Не рекомендуется давать деньги в долг, делать покупки в кредит или менять место жительства.

Рыбы

Беритесь только за короткие ясные задачи, которые можете выполнить за пару часов без ущерба для самочувствия.

Хорошего вам дня!

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