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Удачный день для Девы и Льва: гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Четверг, 30 января, — удачный день для осуществления планов.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Вам ни в коем случае нельзя принимать решения на горячую голову. Только разумно и спокойно нужно подойти к вопросам.

Телец

День не подходит для крупных покупок и участия в различного вида соревнованиях.

Близнецы

День обещает пройти с минимальным количеством любого рода проблем, но с плохим настроением будет трудно совладать.

Рак

Не исключена романтическая встреча в дальней поездке. Семейные Раки могут поссориться из-за ремонта.

Лев

Лев обязательно добьется цели, если будет слушать свое сердце. Оно подскажет, что делать и где искать желаемое.

Дева

Хороший день для Девы. Вы получите удовольствие от приятного общения, чтения, любовной переписки, изысканной кухни или творчества.

Весы

Вас может удивить или обрадовать чей-то необычный презент. Не стоит принимать важные решения на эмоциональном подъеме.

Скорпион

Не рекомендуется заводить разговоры о чувствах. Есть риск большого конфликта и разрыва отношений.

Стрелец

Спокойствие и позитив помогут провести этот день с продуктивными результатами.

Козерог

Будьте готовы к напряженному ритму событий и к вероятности технических проблем.

Водолей

День обещает принести немало позитивных эмоций. Осторожнее со спиртными напитками.

Рыбы

От спортивных занятий откажитесь, физические нагрузки могут сказаться на здоровье.

Хорошего вам дня!

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