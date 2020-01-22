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Удачный день для Девы и Льва: гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

13:19 29 января 2020 92
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 30 января, — удачный день для осуществления планов.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Вам ни в коем случае нельзя принимать решения на горячую голову. Только разумно и спокойно нужно подойти к вопросам.

Телец

День не подходит для крупных покупок и участия в различного вида соревнованиях.

Близнецы

День обещает пройти с минимальным количеством любого рода проблем, но с плохим настроением будет трудно совладать.

Рак

Не исключена романтическая встреча в дальней поездке. Семейные Раки могут поссориться из-за ремонта.

Лев

Лев обязательно добьется цели, если будет слушать свое сердце. Оно подскажет, что делать и где искать желаемое.

Дева

Хороший день для Девы. Вы получите удовольствие от приятного общения, чтения, любовной переписки, изысканной кухни или творчества.

Весы

Вас может удивить или обрадовать чей-то необычный презент. Не стоит принимать важные решения на эмоциональном подъеме.

Скорпион

Не рекомендуется заводить разговоры о чувствах. Есть риск большого конфликта и разрыва отношений.

Стрелец

Спокойствие и позитив помогут провести этот день с продуктивными результатами.

Козерог

Будьте готовы к напряженному ритму событий и к вероятности технических проблем.

Водолей

День обещает принести немало позитивных эмоций. Осторожнее со спиртными напитками.

Рыбы

От спортивных занятий откажитесь, физические нагрузки могут сказаться на здоровье.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год.

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