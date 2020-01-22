- 16:01 Драка с участием Кивы в киевском ресторане: в полиции раскрыли детали
- 15:56 Температура и кашель: как проявляется смертельный китайский коронавирус
- 15:55 Украинца задержали в Польше с рекордной партией контрабандного угря
- 15:50 Неизвестный избивает женщин в киевском парке: полиция не в курсе
- 15:44 «Динамо» — «Вардар»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 15:44 Дело Шеремета: адвокат Дугарь заявил о давлении на свидетелей
- 15:40 Глава облгосадминистрации рассказал, когда Киев получит Большую кольцевую дорогу
- 15:33 «Успокаивали» скотчем: россиянка устроила дебош в самолете
- 15:27 Экзотическая принцесса: Настя Каменских удивила необычным образом
- 15:23 "Алло, это прачечная?": в сети бурно обсуждают фото нового министра культуры РФ
- 15:19 «Мое счастливое число!»: участница Нацотбора на «Евровидение-2020» отреагировала на жеребьевку
- 15:19 Зміна правил на телекомринку: що чекає на українців у 2020 році
"Алло, это прачечная?": в сети бурно обсуждают фото нового министра культуры РФ
В сети бурно обсуждают фотографию нового министра культуры России Ольги Любимовой, которая после отставки правительства сменила на этом посту Владимира Мединского.
Так, «Лентач» в своем Twitter выложил фото Любимовой в футболке с нецензурной фразой. Похоже, фотография была сделана много лет назад.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-премьер РФ Дмитрий Медведев после отставки отписался от официального аккаунта правительства РФ в Instagram.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...