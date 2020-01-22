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Мир

"Алло, это прачечная?": в сети бурно обсуждают фото нового министра культуры РФ

15:23 22 января 2020 814
Ольга Любимова
Инф. «ФАКТОВ»

В сети бурно обсуждают фотографию нового министра культуры России Ольги Любимовой, которая после отставки правительства сменила на этом посту Владимира Мединского.

Так, «Лентач» в своем Twitter выложил фото Любимовой в футболке с нецензурной фразой. Похоже, фотография была сделана много лет назад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-премьер РФ Дмитрий Медведев после отставки отписался от официального аккаунта правительства РФ в Instagram.

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