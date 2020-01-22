Неизвестный избивает женщин в киевском парке: полиция не в курсе

Происшествия

В Киеве неизвестный избивает женщин в Сырецком парке. Большинство нападений было совершено в темное время суток возле моста-виадука, по которому проходит Малая (детская) железная дорога. В отличие от маньяка, приказывающего жертвам снимать трусы, нападающий не пытается ограбить или изнасиловать женщин. В связи с этим, дирекция парка планирует установить возле виадука дополнительные камеры видеонаблюдения.

Пока же в парке усиливается охрана, а посетителям рекомендуется быть бдительными и осторожными. И сообщать о подозрительных людях или же случаях нападения в полицию по телефону 102 и муниципальную охрану парка по номеру (063) 024−66−57.

— По словам пострадавших, неизвестный молодой человек не грабит и не насилует жертв — он просто избивает их, бьет в живот, по другим частям тела. В полицию пострадавшие заявляли, но пока задержать его не удалось ни полиции, ни охране парка. Есть подозрение, что это психически больной киевлянин, неоднократно проходил лечение в стационаре. Болезнь, однако, не мешает ему планировать нападения и убегать в случае опасности, — рассказали «ФАКТАМ» в муниципальной охране Сырецкого парка.

В соцсетях также предполагают, что засады на женщин устраивает недавно выпущенный из больницы сумасшедший, живущий неподалеку с 70-летней матерью, которая ничего с сыном не может поделать. Но в полиции пока об этом не знают: «Никаких сообщений о нападениях в парке нам не поступало», — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», психически больного мужчину, совершившего ряд нападений на женщин на Русановке в Киеве, суд отпустил под личное обязательство.

Мужчину с ножом заметили также возле КПИ. Он нападал на прохожих с ножом, но в полиции пострадавших отговаривали от подачи заявлений на него.

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