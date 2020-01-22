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Стиль жизни

Тельца и Скорпиона ждут ссоры: гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

13:18 30 января 2020 293
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 31 января, — день, когда из-за мелочи могут сорваться все планы.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Удачный день для прогулки по магазинам, качественные вещи по прекрасной цене сами будут идти к вам в руки.

Телец

В личной жизни намечается шторм, поэтому ведите себя сдержанно. Ни каких упреков и чтения морали.

Близнецы

Внимательнее в общественном транспорте: Близнецы могут стать отличной мишенью для мелких воришек.

Рак

Высока вероятность, что придется общаться с людьми, вызывающими неприятие и гнев.

Лев

Вам следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум.

Дева

Гороскоп обещает благоприятный день для общения. Будут возможны удачные разные деловые контакты.

Весы

Не слишком удачный день для начала ремонта, переезда или смены работы.

Скорпион

Возможны ссоры с противоположным полом. Сверните на сегодня свои амбиции и спрячьте их в дальний угол.

Стрелец

День хорошо подходит для романтических поездок, общение с вашим любимым человеком будет плодотворным.

Козерог

Существует вероятность финансовых потерь, не стоит покупать дорогие вещи или заключать крупные сделки.

Водолей

День неплохо подходит для старта креативных идей, для занятия творчеством или искусством.

Рыбы

Тем, кто мечтает найти спутника жизни, следует покидать дом во всеоружии. Есть шанс на судьбоносную встречу.

Хорошего вам дня!

Ранее мы рассказывали о самых злых знаках зодиака.

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