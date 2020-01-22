Происшествия

Украинца задержали в Польше с рекордной партией контрабандного угря (фото)

В пункте пропуска Будомеж-Грушев, находящемся на границе с Украиной, польские таможенники обнаружили 150 килограммов малька европейского угря — его пытались провезти в пассажирском автобусе. Ранее из Украины попытались вывезти почти 1600 щеглов.

Как сообщает Zaxid.net, европейский угорь находится на грани исчезновения — стоимость этой рыбы на черном рынке составляет 2,5 тыс. евро за кг.

Таможенники обнаружили в багаже 50 пластиковых контейнеров с мальком, общим весом 150 кг. Товар пытался провезти 40-летний гражданин Украины

Польские таможенники отметили, что контрабанда такой крупной партии европейского угря — рекордная для этой страны.

В Украине речной угорь встречается в Днестре, Днепре и на Шацких озерах.

Ранее сообщалось, что СБУ перекрыла поставки в Украину психотропов.

Фото: KAS

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter