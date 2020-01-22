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Украинца задержали в Польше с рекордной партией контрабандного угря (фото)
В пункте пропуска Будомеж-Грушев, находящемся на границе с Украиной, польские таможенники обнаружили 150 килограммов малька европейского угря — его пытались провезти в пассажирском автобусе. Ранее из Украины попытались вывезти почти 1600 щеглов.
Как сообщает Zaxid.net, европейский угорь находится на грани исчезновения — стоимость этой рыбы на черном рынке составляет 2,5 тыс. евро за кг.
Таможенники обнаружили в багаже 50 пластиковых контейнеров с мальком, общим весом 150 кг. Товар пытался провезти 40-летний гражданин Украины
Польские таможенники отметили, что контрабанда такой крупной партии европейского угря — рекордная для этой страны.
В Украине речной угорь встречается в Днестре, Днепре и на Шацких озерах.
Ранее сообщалось, что СБУ перекрыла поставки в Украину психотропов.
Фото: KAS
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