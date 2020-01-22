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Происшествия

Драка с участием Кивы в киевском ресторане: в полиции раскрыли детали

16:01 22 января 2020 519
Илья Кива
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция ищет второго участника конфликта с участием народного депутата Украины Ильи Кивы, случившегося в одном из столичных ресторанов.

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что парламентарий обратился в правоохранительные органы с заявлением о получении телесных повреждений. «По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации», — добавили в полиции.

Также сообщается, что полицейские проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на машине.

Правовую квалификацию событию, которое зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, дадут позже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попали видеокадры, на которых запечатлено, как Илья Кива угрожает прохожему «отрезать голову».

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