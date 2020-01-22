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Кива устроил драку в киевском ресторане: в сеть попало видео
В среду, 22 января, в Киеве народный депутат Илья Кива стал участником драки в ресторане MOCCO. В 2020 Кива успел «засветиться» при просмотре пикантных фото во время заседания Верховной Рады.
О драке в ресторане сообщил Telegram-канал «НОВИНА». Причина конфликта пока неизвестна. На ролике видно, как народный депутат вступил с пререкания с одним из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, но получил в ответ удар по лицу.
По информации Telegram-канала, в драке в Ильей Кивой участвовал ветеран АТО Михаил Майнмана. После столкновения охрана Кивы напала на ветерана, а нардеп вернулся за свой стол.
По данным Facebook-сообщества dtp.kiev.ua, в столице введен план «Перехват» для задержания виновных в избиении народного депутата.
Ранее сообщалось, что представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива попал в список наиболее недисциплинированных нардепов.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..