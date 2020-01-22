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Происшествия

В прифронтовом поселке на Донбассе обнаружили иностранку, загадочно исчезнувшую почти месяц назад

16:24 22 января 2020 107
Железнодорожная станция в Верхнеторецком
Инф. «ФАКТОВ»

На железнодорожной станции прифронтового Вехнеторецкого (Донецкая область), недавно возобновившей работу, нашли гражданку Германии, которая пропала в Киеве еще 27 декабря 2019 года.

Как сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области, обессиленную и замерзшую женщину заметили на станции в пгт Верхнеторецко, что на линии разграничения. Она ничего не помнила.

«Пассажирка сошла с электрички и не понимала, где она находится. Правоохранители согрели ее теплым чаем, накормили. Оказалось, что 34-летняя гражданка Германии, проживающая в Киеве, около месяца находится в розыске как без вести пропавшая», — добавили в полиции.

Сообщается, что 34-летняя женщина — гражданка Германии, но в последнее время живет в Киеве. 27 декабря 2019 она ушла из дома и не вернулась, о чем в полицию и заявлял ее отец. Полицейские помогли ей вернуться домой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше нашли украинца из Ровенской области, который 22 года назад уехал на заработки и с тех пор считался пропавшим без вести.

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