- 16:31 Смерть в школе: на Полтавщине внезапно умерла 14-летняя ученица
- 16:27 Зеленский в Давосе провел первую официальную встречу
- 16:24 В прифронтовом поселке на Донбассе обнаружили иностранку, загадочно исчезнувшую почти месяц назад
- 16:01 Драка с участием Кивы в киевском ресторане: в полиции раскрыли детали
- 15:56 Температура и кашель: как проявляется смертельный китайский коронавирус
- 15:55 Украинца задержали в Польше с рекордной партией контрабандного угря
- 15:50 Неизвестный избивает женщин в киевском парке: полиция не в курсе
- 15:44 «Динамо» — «Вардар»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 15:44 Дело Шеремета: адвокат Дугарь заявил о давлении на свидетелей
- 15:40 Глава облгосадминистрации рассказал, когда Киев получит Большую кольцевую дорогу
- 15:33 «Успокаивали» скотчем: россиянка устроила дебош в самолете
- 15:27 Экзотическая принцесса: Настя Каменских удивила необычным образом
В прифронтовом поселке на Донбассе обнаружили иностранку, загадочно исчезнувшую почти месяц назад
На железнодорожной станции прифронтового Вехнеторецкого (Донецкая область), недавно возобновившей работу, нашли гражданку Германии, которая пропала в Киеве еще 27 декабря 2019 года.
Как сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области, обессиленную и замерзшую женщину заметили на станции в пгт Верхнеторецко, что на линии разграничения. Она ничего не помнила.
«Пассажирка сошла с электрички и не понимала, где она находится. Правоохранители согрели ее теплым чаем, накормили. Оказалось, что 34-летняя гражданка Германии, проживающая в Киеве, около месяца находится в розыске как без вести пропавшая», — добавили в полиции.
Сообщается, что 34-летняя женщина — гражданка Германии, но в последнее время живет в Киеве. 27 декабря 2019 она ушла из дома и не вернулась, о чем в полицию и заявлял ее отец. Полицейские помогли ей вернуться домой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше нашли украинца из Ровенской области, который 22 года назад уехал на заработки и с тех пор считался пропавшим без вести.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.