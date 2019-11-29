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Общество и люди

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

17:56 29 ноября 2019 764
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Инф. «ФАКТОВ»

В Польше нашли украинца, который 22 года назад выехал на заработки и с тех пор считался пропавшим без вести. Мужчина из Дубенского района Ровенской области еще в 1997 году соблазнился работой в соседней стране, и с тех пор в родном селе его не видели.

Родители мужчины сначала пытались разыскать сына своими силами. После восьми лет неудачных попыток было решено обратиться за помощью в полицию. Еще через 15 лет разыскиваемый гражданин нашелся. Радостную новость в Украину сообщили представители Бещадского повята в юго-восточной Польше.

Как сообщает управление Госмиграции в Ровенской области, польские пограничники связались с украинской стороной по поводу реадмиссии 51-летнего украинца. Житель Ровенщины вернется в родные края после многолетнего отсутствия.

Напомним, Украина, как и Польша, активно использует процедуру реадмиссии по отношению к лицам, попавшим в страну на незаконных основаниях. В 2017 году из Украины по процедуре реадмиссии были выдворены 863 иностранца.

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