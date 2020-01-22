"Блокированию "Киевметростроя" со стороны экс-руководства будет положен конец!" — глава набсовета

Украина

Генеральный директор ПАО «Киевметрострой» Константин Салий намерен провести в компании аудит и инвентаризацию. Об этом он заявил в среду, 22 января, на пресс-конференции в «Интерфакс-Украина». Новый менеджер, назначенный набсоветом «Киевметростроя», подчеркнул, что намерен разобраться, куда ушли выделенные в качестве аванса 2,6 миллиарда гривен на строительство продолжения «зеленой» ветки киевского метро от станции «Сырец» до новой станции «Виноградарь», и надеется на взаимодействие с правоохранителями в установлении виновных. Он также отметил, что намерен провести аудит.

«Из тысячи сотрудников сто пятьдесят работают в аппарате управления, это не считая охранников, уборщиц и т. д. То есть непосредственно на строительстве заняты примерно человек пятьсот», — сказал Салий.

По его мнению, нужно разбираться конкретно с каждым случаем, чтобы не было заложников ситуации, пострадавших от неразумных решений экс-руководства. Впоследствии он намерен повысить зарплаты реально занятых на строительстве сотрудников.

Что касается срыва сроков строительства, Салий заявил, что будут задействованы все ресурсы, чтобы сократить отставание, но это не должно быть в ущерб технологии и качеству.

Главный инженер проекта строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявил на пресс-конференции, что в период, когда строительством занимались профессионалы, были проведены масштабные подготовительные работы, однако руководство в лице бывшего гендиректора Василия Кобиля отстранило специалистов от работы, что привело к срыву графика и нарушению технологической цепочки. «Из запланированных 500 метров ограждающих конструкций выполнен лишь 81 метр», — привел пример Шатайкин.

Также, по словам инженера, закупкой оборудования занимались люди, не имеющие понятия о строительстве метро и опасностях киевского грунта. В итоге были приобретены три проходческие машины, две из которых на сегодняшний день уже сломаны.

Глава наблюдательного совета «Киевметростроя» Олег Токарев, представивший на пресс-конференции нового генерального директора, заявил, что на сегодняшний день «Киевметрострой», к сожалению, превратился из уникального предприятия, занятого строительством стратегически важного для столицы метро, в объект политических разбирательств и площадку для наживы заинтересованных лиц".

В свою очередь, гендиректор Константин Салий отметил, что, возможно, один из обладателей пакета акций компании Сергей Кияшко начал испытывать недостаток в средствах и обратился за помощью к политикам.

Говоря об аресте счетов «Киевметростроя», Салий заявил, что, очевидно, для этого настал момент, и выразил надежду на партнерство с правоохранителями. «Будем вместе разбираться, куда пошли деньги», — сказал гендиректор.

Управляющий партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Михаил Ильяшев в свою очередь заявил, что назначение Константина Салия прошло в соответствии с требованиями закона.

«Вопрос законности не стоит», — отметил он, однако допустил, что лица, недовольные таким решением, могут пытаться создавать юридические препятствия деятельности нового руководства «Киевметростроя».

Напомним, Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО «Киевметрострой» и его обособленных подразделений, о чем 17 января 2020 года сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщалось ранее, нНа собрании акционеров ПАО «Киевметрострой» 17 декабря 2019 года гендиректором был назначен Александр Метелица. Однако приказом Минюста в ЕДР была возвращена запись о том, что генеральным директором компании является уволенный наблюдательным советом ПАО Василий Кобиль, в период руководства которого и были потрачены 1,6 млрд грн из аванса в 2,6 млрд грн на строительство метро в направлении Виноградаря в Киеве.

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