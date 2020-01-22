Кейт Миддлтон попала в тюрьму (фото)

Мир

В рамках своего тура по британским городам Кейт Миддлтон посетила графство Суррей, где побывала в местной женской тюрьме, встретившись с ее руководством, охранниками и заключенными. С некоторыми из них герцогиня Кембриджская уже была знакома. Ее предыдущий визит в это исправительное учреждение состоялся в 2015 году. Она также встретилась с женщинами, которые уже вышли на свободу — они рассказали Кейт о том, как пытаются устроить свои жизни на воле и восстановить свои семьи. Им помогают специальные реабилитационные программы.

Жена принца Чарльза предприняла этот тур с целью привлечение внимания к ее новому проекту — опросу, посвященному воспитанию и раннему развитию детей.

Кейт пообщалась с бывшими заключенными

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл постаралась затмить Кейт, опубликовав свои фотографии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter