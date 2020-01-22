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Кейт Миддлтон попала в тюрьму (фото)
В рамках своего тура по британским городам Кейт Миддлтон посетила графство Суррей, где побывала в местной женской тюрьме, встретившись с ее руководством, охранниками и заключенными. С некоторыми из них герцогиня Кембриджская уже была знакома. Ее предыдущий визит в это исправительное учреждение состоялся в 2015 году. Она также встретилась с женщинами, которые уже вышли на свободу — они рассказали Кейт о том, как пытаются устроить свои жизни на воле и восстановить свои семьи. Им помогают специальные реабилитационные программы.
Жена принца Чарльза предприняла этот тур с целью привлечение внимания к ее новому проекту — опросу, посвященному воспитанию и раннему развитию детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл постаралась затмить Кейт, опубликовав свои фотографии.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!