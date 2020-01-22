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Принц Чарльз выступил в Давосе и встретился с Гретой Тунберг (фото)
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посвященном в этом году проблемам изменения климата. Его Высочество заявил, что только революция в глобальной экономике может спасти планету от климатического кризиса. Он призвал собравшуюся в Давосе финансовую элиту к «смене парадигмы», чтобы предотвратить приближающуюся катастрофу. Он предупредил, что для спасения Земли осталось лишь десять лет.
«Хотим ли мы войти в историю, как люди, которые не сделали ничего для того, чтобы вовремя отвести мир от края и восстановить баланс, когда мы могли это сделать? Я не хочу… И подумайте на минуточку — что хорошего в сверхбогатстве, заработанном в мире, где бизнес ведется „как обычно“, если вы ничего не можете сделать — кроме того, как наблюдать, как он сгорает в катастрофических условиях?», — сказал старший сын королевы Елизаветы II.
Речь принца была созвучна выступлениям 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.
Чарльз и Грета пообщались в кулуарах. Это была их первая личная встреча. Тунберг казалась довольной беседой с персоной королевской крови. Хотя принц прилетел в Швейцарию частным чартерным самолетом, поскольку министерский самолет, которым он планировал воспользоваться, был на техосмотре. Таким образом Чарльз ответственен за выброс в атмосферу шести тонн углекислого газа.
Правда до Давоса он добирался не вертолетом, а на электромобиле Jaguar.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп наехал на Грету Тунберг во время своего выступления в Давосе.
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