«Меган и Гарри опошляют монархию»: Томас Маркл дал новое скандальное интервью (фото, видео)

Мир

На британском телеканале Channel 5 вышел документальный полуторачасовой фильм «Томас Маркл: Моя история». В нем отец герцогини Сассекской Меган Маркл, который готовится выступать против нее в суде, дал очередное эмоциональное интервью, в котором продолжил свои нападки на дочь и зятя — британского принца Гарри.

75-летний американец, ныне проживающий в Мексике, рассказал, что плакал, когда смотрел по телевизору трансляцию венчания дочери. И ревновал ее к принцу Чарльзу, который вел ее к алтарю вместо родного отца. Приехать на торжество в мае 2018 года Томасу помешал сердечный приступ, который произошел незадолго до свадьбы. «Моя дочь выглядела прекрасной. Я хотел бы быть там с ней. И я благодарен Чарльзу за то, что он там был», — сказал он.

Он жаловался на то, что никогда не встречался с Гарри лично, общаясь с ним лишь несколько раз по телефону. Он никогда не видел внука. А о беременности Меган и рождении Арчи узнал только из средств массовой информации. Томас уверен, что в следующий раз дочь увидит отца только на его похоронах.

Маркл обвинил Меган и Гарри в том, что они не оказывают ему никакой поддержки. «Для них я не существую. Но теперь Гарри, сознает он это или нет, часть моей семьи. А я — часть его. Мы должны разговаривать», — заявил Маркл, который подчеркнул что принц ведет себя, как чересчур чувствительный 12-летний ребенок.

Последний раз Томас разговаривал с Гарри, лежа на больничной койке после сердечного приступа — за несколько дней перед свадьбой. Выслушав упреки будущего зятя, Маркл ответил: «Жаль, что я не умер, потому что вы оба могли бы притвориться, что вы в печали», после чего повесил трубку. Больше он не с Меган и Гарри не общался. Если не считать того, что в августе 2018 года дочь прислала ему письмо, которое теперь стало предметом судебного разбирательства с газетой Mail On Sunday. А американец передал послание дочки этому изданию, чтобы доказать, что оно было не призывом к примирению, а неприятным выговором.

«Меган — самый важный для меня человек. Она моя гордость и радость. Я скучаю по Меган. Скучаю по той, какой она была. Я не знаю, какая она сейчас. В этом проблема», — добавляет пенсионер.

Маркл также вспомнил, как Меган позвонила ему рассказать о том, что встречается с родственником королевы. «Она позвонила и сказала, что у нее новый бойфренд. Я сказал: „Прекрасно“. Она сказала: „Он британец“. Я сказал: „Окей“, она сказала: „Он принц“, я сказал: „Хорошо“. Она сказала: „Он принц Гарри“, я сказал „О, окей“. Я не знал, что это значит. Она могла бы встречаться и с голливудской знаменитостью. Для меня это было бы не менее важно», — говорит отец герцогини.

Когда его спросили о гонорарах, которые он получает за свои интервью, разозлившийся Томас сказал: «Королевская семья мне должна. Гарри мне должен. Меган должна мне. За то, через что мне довелось пройти, мне полагается награда… Моя дочь говорила мне, что, когда я состарюсь, она будет заботиться обо мне. Я уже в летах. Пора присмотреть за папочкой».

Он также упрекает королевскую семью за то, что к нему не прислали никого, кто мог бы посоветовать, как себя вести в новом статусе отца невесты, а впоследствии супруги принца. «Гарри и Меган обещали защищать меня. Но вся защита просто свелась к указанию: „Ни с кем не разговаривай“», — говорит он.

Томас также обижен «фигней», которую распространял Гарри о семье Меган. В частности, когда королева пригласила его невесту на Рождество в Сандрингем, Гарри сказал, что Меган наконец-то смогла почувствовать, что такое семья, «которой у нее никогда не было». Маркл возмущен этими словами. Родные всегда оказывали поддержку Меган. «Когда я услышал то, что сказал Гарри, это было оскорблением. Это было фигней. На самом деле у нее были две отличные семьи. Со стороны Дории и с моей стороны. Они все были любящими, все собирались вместе на праздники», — возмущен Томас.

Томас развелся с матерью Меган Дорией, своей второй женой, когда девочке было шесть лет. Младшая дочь жила у него с 11 до 18 лет. Он оплачивал ее образование. В начале ее карьеры он платил по ее счетам, оплачивал аренду ее квартир.

Он также рассказал, что далеко не все одобряли их с Дорией межрасовый союз. «Люди всегда относились к Дории, как к домохозяйке. Это несправедливо… думаю, у нее теперь та же проблема с королевской семьей. Думаю, они не знают, какое ей отвести место. Она всегда выглядит испуганной. Всегда выглядит, как бегущий по дороге олень в свете фар», — полагает Томас. Дория Рэгленд, к слову, была единственной из всех родственников Меган, присутствовавшей на ее свадьбе в Виндзоре. Она также позировала на опубликованной Букингемским дворцом первой официальной фотографии с участием Арчи — вместе с дочкой, зятем, королевой Елизаветой и ее мужем принцем Филиппом.

Говоря о своем внуке, Томас выразил надежду, что Арчи унаследовал «знаменитый нос Марклов». «Надеюсь, что у него мой нос, потому что каждый раз, когда они будут смотреть на Арчи, они будут видеть меня», — сказал он.

Томас также рассказал о скандальных снимках, которые инсценировал в сговоре с папарацци. Он говорит, что делал это не ради прибыли, а ради улучшения своего имиджа. Тем не менее признает, что до сих пор получает деньги за использование этих фотографий — в том числе и тех, где он меряет костюм перед свадьбой, якобы не подозревая, что за ним наблюдают фотографы.

Комментируя решение Гарри и Меган сложить с себя королевские полномочия, Томас сказал, что они разрушают и опошляют институт монархии, превращая его в «супермаркет с короной». Он обвинил дочь в том, что она отказалась от мечты любой девушки стать принцессой ради денег. «Они поступили самым худшим образом по отношению к королеве — возможно, самой любимой и уважаемой женщины в мире», — считает он.

Маркл также показал архивные семейные снимки, а также себя в молодости.

Мнения зрителей после показа фильма разделились. Одни жалели Томаса. Другие считали его ужасным отцом, который не заслужил прощения дочери, продолжая ее публично позорить.

Читайте также: Меган Маркл постаралась затмить Кейт Миддлтон.

Читайте также: Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter