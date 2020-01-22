Меган Маркл постаралась затмить Кейт Миддлтон (фото, видео)

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон предприняла короткое турне по городам Великобритании, которое продлится всего сутки. Его целью является привлечение внимания к ее новому проекту — опросу, посвященному воспитанию и раннему развитию детей. Британцам предлагается ответить в режиме онлайн на ряд вопросов, которые помогут понять, что они считают важным для того, чтобы их дети могли жить счастливо, когда вырастут.

21 января Кейт посетила Бирмингем и нанесла визит в местный музей науки, где был устроен детский городок. 38-летняя герцогиня, у которое есть два сына и дочь, с удовольствием поиграла с малышами. Кейт появилась на публике в зеленой блузке с зигзагообразным узором и черных брюках с высокой талией и широкими штанинами.

Take just 5 minutes to have your say in the biggest ever conversation on early childhood and help bring about positive, lasting change for generations to come #5BigQuestions https://t.co/MaMnlxPDkh pic.twitter.com/5fjpvWDkeV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 22, 2020

22 января Кейт Миддлтон посетит Лондон, Кардифф и Суррей, где также побывает в различных детских заведениях. В Кардифф герцогиня прибыла в элегантном пальто бежевого цвета, черной водолазке, плиссированной юбке с «леопардовым» принтом и сапогах на высоком каблуке.

В тот же день отошедшая от королевских дел герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая теперь отдыхает в Канаде, опубликовала в Instagram снимки, сделанные в начале января во время ее короткого визита в Лондон. Тогда она посетила приют для собак и кошек, патроном которого является с прошлого года. Фанаты Кейт возмутились тем, что фотографии были опубликованы именно сейчас, и обвинили Меган в том, что она намеренно пытается затмить жену будущего короля — принца Уильяма.

«Уау, какое неподходящее время, снова. Как только кто-то из высокопоставленных членов королевской семьи объявляет о начале важной инициативы, аккаунт Sussex Royal в Instagram в тот же момент выдает несколько фотографий для своего пиара», — написал у себя в Twitter корреспондент издания Daily Express Ричард Палмер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Гарри и Меган нашли замену: Кейт и принц Уильям вышли в свет с другой королевской парой.

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