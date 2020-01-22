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«Карточка киевлянина» меняет дизайн: что нужно об этом знать

Отныне вид «Карточки киевлянина» станет совершенно другим, сообщил в Facebook директор столичного Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров. Хотя дизайн новый и выполнен в лаконичном синем цвете, сути это не меняет. Карточка по-прежнему является многофункциональной, а оформить ее могут не только льготники, но и люди, проживающие или работающие в Киеве.

Карточка многофункциональна:

-️ это ключ к ряду е-услуг, которые открываются благодаря идентификации ее владельца через BankID; - это транспортный проездной; - с ее помощью можно оплатить «коммуналку» без комиссии, купить билеты в музей или театр со скидкой (иногда — бесплатно), а также рассчитаться за хлебо-булочную продукцию в киосках «Киевхлеб»; - она дает возможность по специальной цене приобрести лекарства в аптеках сети «Фармация»; - а также получить скидку в торговой сети города.

Сейчас насчитывается более 800 тысяч владельцев «Карточки киевлянина». Напомним, что в городском транспорте для льготников эта карточка — единственный проездной .

Надо отметить, что универсальным е-билетом, который внедряется для проезда в наземном и подземном коммунальном транспорте, вовсю пользуются киевляне. Этот билет также синий.

Его успешно внедряют и в метро. Но некорректное срабатывание «Карточки киевлянина» или е-билета (KyivSmartCard) на турникетах вызывает недовольство киевлян. Неоднократно в метро отмечали сбои в работе. В «Киевском метрополитене» дали несколько советов, как нужно действовать, если не сработал «пластик»:

- позвонить оператору КП «ГИОЦ» на горячую линию 044−366−55−55 или зайти на его сайт и воспользоваться телеграм-ботом, либо на страницу KyivSmardCard в Facebook и оставить сообщение; - если карточка сработала неправильно или сломался проездной метро, обращаться в сервис-центр (на станциях «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Дарница», «Политехнический институт», «Почайна», «Крещатик» (с 8:00 до 19:00 без выходных, техперерыв 12:00−12:30); - если проблема с банковской карточкой, можно оставить информацию по ссылке, указав первые и четыре последние цифры номера карты, владельца, станцию и время, когда карта отказала.

В этом году на 15 станциях столичной подземки заменят старые турникеты, (они работают еще с 1970-х и доставляют пассажирам неудобства). Их обновили в прошлом году на станции «Площадь Льва Толстого» и, согласно договору со словенской фирмой, оборудование поставят для станций «Героев Днепра», «Оболонь», «Почайна», «Тараса Шевченко», «Контрактовая площадь», «Лыбедская», «Кловская», «Дворец спорта», «Дружбы народов», «Выдубичи», «Славутич», «Осокорки», «Позняки» и «Харьковская». Эти турникеты принимают оплату банковской картой, смартфоном с NFC, проездными карточками, «Карточкой киевлянина», также бумажными или электронными QR-билетами.

Ранее «ФАКТЫ» информировали, почему в метро блокируется «Карточка киевлянина» и что грозит льготнику, который отдал свою карточку другому человеку.

Как оформлять новую «Карточку киевлянина» и действительна ли карта старого образца, читайте здесь.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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