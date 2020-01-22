Стиль жизни

Кому работать, а кому отдыхать: гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Пятница, 7 февраля, — удачный день для девушек, особенно — для одиноких.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

Возможны мелкие разногласия и недоразумения из которых вам удастся извлечь немало пользы.

Телец

Не самое подходящее время для поиска нового стиля или реализации каких-то смелых идей.

Близнецы

Задачей номер один в этот день может стать преодоление финансового дефицита. Не пытайтесь взять новый кредит.

Рак

Дома возможны ссоры, от которых вам не спрятаться. На работе сделают подарок.

Лев

В этот день полностью доверять вы можете только себе. Ваши помощники, смогут допустить непоправимые ошибки.

Дева

В этот день вам придется потрудиться больше обычного, вас ждут интересные дела.

Весы

В ваших руках может ломаться техника, поэтому по максимум оградите контакт с разными приборами.

Скорпион

Звезды советуют заниматься важными делами только в первой половине дня. Вечером отдохните.

Стрелец

Вероятно, у вас появится хорошая возможность подняться по карьерной лестнице. Возможны легкие физические недомогания.

Козерог

Вы получите информацию, которая поможет решению ваших финансовых проблем.

Водолей

Одиночкам можно надеяться на начало долгожданной романтической связи. Семейных ждет настоящая страсть.

Рыбы

День хорошо подходит для очень важной и ответственной работы. Вечером займитесь йогой.

Хорошего вам дня!

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