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Происшествия

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в мебельном магазине: видео ЧП

22:59 22 января 2020 368
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

На окраине Киева в районе Большой Кольцевой дороги загорелся магазин мебели. К моменту, когда в «Мебельный городок» в Киево-Святошинском районе прибыли пожарные, в огне были 600 квадратных метров территории магазина.

Пожар в двухэтажном здании в районе улицы Хрустальной (относится к селу Петропавловская Борщаговка) начался около девяти часов вечера. В 22.22 пламя было локализовано. Жертв и пострадавших нет.

Видео с места событий опубликовал Киев Оперативный.

На месте продолжают работать 10 пожарных машин и 46 спасателей.

Напомним, ранее в промзоне возле Большой Кольцевой дороги горели склады секонд-хенда. А в городе Буча под Киевом загорелись ангары.

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