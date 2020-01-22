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Встречи, покупки и зависть: гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака
Вторник, 11 февраля, — хороший день для операций с недвижимостью.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Одинокие представители знака могут встретить любовь. Под запретом блюда экзотической кухни, самолечение и ночные тусовки.
Телец
Родственнику понадобиться ваша помощь. Нежелательно в этот день покупать или брат в кредит транспортные средства.
Близнецы
Не самый удачный день для признаний в любви, долгих поездок и финансовых авантюр.
Рак
Звезды говорят, что кто-то на вас обижается. Возможны покупки, о которых позже пожалеете.
Лев
Есть риск, что зависть со стороны кого-то из коллег доставит крупные неприятности.
Дева
Девы будут сами себе создавать проблемы, которые сами же будут с энтузиазмом и вдохновенно решать.
Весы
Звезды рекомендуют подумать о смене профессионального амплуа. Не бойтесь уйти с нелюбимой работы.
Скорпион
Возможно, вам позвонит или напишет человек, с которым давно был роман. Под запретом споры на деньги и оформление крупных кредитов.
Стрелец
Вы можете заключать серьезные сделки. Ваша деловая интуиция сегодня не подведет вас.
Козерог
Удачный день для проведения переговоров, для сдачи экзаменов или трудоустройства.
Водолей
Деловые знакомства в этот день окажутся очень полезными. Вечером возможен визит родственников.
Рыбы
Рыбы могут рассчитывать и на личный, и на профессиональный успех, но все это возможно, если будут верить в себя.
Хорошего вам дня!
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».