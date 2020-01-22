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Стиль жизни

Встречи, покупки и зависть: гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака

13:31 10 февраля 2020 132
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 11 февраля, — хороший день для операций с недвижимостью.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Одинокие представители знака могут встретить любовь. Под запретом блюда экзотической кухни, самолечение и ночные тусовки.

Телец

Родственнику понадобиться ваша помощь. Нежелательно в этот день покупать или брат в кредит транспортные средства.

Близнецы

Не самый удачный день для признаний в любви, долгих поездок и финансовых авантюр.

Рак

Звезды говорят, что кто-то на вас обижается. Возможны покупки, о которых позже пожалеете.

Лев

Есть риск, что зависть со стороны кого-то из коллег доставит крупные неприятности.

Дева

Девы будут сами себе создавать проблемы, которые сами же будут с энтузиазмом и вдохновенно решать.

Весы

Звезды рекомендуют подумать о смене профессионального амплуа. Не бойтесь уйти с нелюбимой работы.

Скорпион

Возможно, вам позвонит или напишет человек, с которым давно был роман. Под запретом споры на деньги и оформление крупных кредитов.

Стрелец

Вы можете заключать серьезные сделки. Ваша деловая интуиция сегодня не подведет вас.

Козерог

Удачный день для проведения переговоров, для сдачи экзаменов или трудоустройства.

Водолей

Деловые знакомства в этот день окажутся очень полезными. Вечером возможен визит родственников.

Рыбы

Рыбы могут рассчитывать и на личный, и на профессиональный успех, но все это возможно, если будут верить в себя.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год.

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