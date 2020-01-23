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Счет пошел на сотни: в Китае посчитали жертв "пневмонии нового типа"

3:16 23 января 2020 84
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

В Китае число инфицированных коронавирусом нового типа, вспышка которого даже вызвала озабоченность Всемирной организации здравоохранения, превысило 570 человек.

Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, пишет «Жэньминь жибао».

Издание напоминает, что ранее официальные источники сообщали о 554 случаях в 27 регионах страны. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

Согласно опубликованной статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии. Первый случай был выявлен на территории провинции Хэйлунцзян. В Пекине число инфицированных возросло еще на четыре человека, до 14 жителей.

На втором месте среди регионов по числу заболевших коронавирусом — южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города центрального подчинения Чунцин и Тяньцзинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хэнань и Сычуань. Администрация южного острова Хайнань тоже объявила о регистрации четырех инфицированных, три из которых — жители Уханя.

Напомним, что правительство КНР ввело повышенные меры для предотвращения начинающейся эпидемии, поддерживая активные контакты для борьбы с ней со Всемирной организацией здравоохранения.

Как уточнили власти, борьба с распространением пневмонии находится на «максимально критическом этапе». По утверждению специалистов, вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем, однако первоисточником, судя по анализу компетентных госорганов, стали дикие животные.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему). Выявлены симптомы, напоминающие пневмонию, в Сингапуре и на Филиппинах.

Ранее «ФАКТЫ"писали о шести нарушениях, которые могут проявляться при заражении коронавирусом, и на которые медики рекомендуют обязательно обращать внимание.

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