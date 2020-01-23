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"Месть конкурентов": ночью в Киеве сожгли маршрутку (видео)
В ночь на 23 января в Киеве помимо пожара в мебельном торговом центре огонь бушевал и по улице Героев Днепра, где на проезжей части сгорел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.
Вызов на линию «101» поступил около 04:45, передает Информатор.
Когда на место инцидента прибыли спасатели, огонь уже полностью охватил микроавтобус.
Несмотря на оперативные действия пожарных, машина выгорела дотла.
Хозяин Mercedes уверен, что это был поджог. О пожаре ему сообщили соседи. Еще до приезда пожарных в машине была открыта дверь. Мужчина предполагает, что это могли быть конкуренты, так как он занимается пассажирскими перевозками.
На месте работали две единицы техники спасателей и около 10 человек личного состава. Также там дежурили патрульные и медики. Причины возгорания и другие подробности происшествия будут выяснять правоохранители.
Информационный ресурс напоминает, что это не первый поджог маршруток. Так, утром 15 августа на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» загорелась маршрутка. Водитель транспорта услышал хлопок, похожий на взрыв.
Ранее «ФАКТЫ» писали о пожаре, который возник в Киеве в ночь на 18 января: тогда в Днепровском районе загорелся частный дом на улице Георгия Тороповского, 25. Как оказалось, жильцы жгли костры прямо в комнатах, устроив смертельный пожар.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.