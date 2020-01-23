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Происшествия

Мебель "с дымком": появились эксклюзивные фото тушения пожара в крупном мебельном ТЦ под Киевом

1:44 23 января 2020 50
Тушение пожара в мебельном городке под Киевом
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Вечером в среду, 22 января, произошло масштабное возгорание в мебельном городке, расположенном недалеко от Большой Окружной дороге, возле так называемого «Обойного рынка».

Это уже территория столичной области, поэтому к месту огненного ЧП примчали пожарные из городов Вишневое и Боярка.

Позже, ввиду масштабности возгорания, к ним присоединились и коллеги из Киева — всего было задействовано 11 экипажей.

Предварительно установлено, что площадь пожара составляла свыше сотни квадратных метров при общей площади «городка» свыше 600 «квадратов».

Пожар начался на третьем зтаже, там же огонь и локализовали.

Как рассказала спикер областного управления ГСЧС Виктория Рубан, обошлось без пострадавших, расчеты работали слаженно, и это позволило спасти здание, хотя часть товара повреждена.

Размеры ущерба уточняются, также как и его причины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что накануне, в ночь на среду, под Киевом горел луг, при этом ветер разгонял огонь и нес дым в столицу.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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