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Мебель "с дымком": появились эксклюзивные фото тушения пожара в крупном мебельном ТЦ под Киевом
Вечером в среду, 22 января, произошло масштабное возгорание в мебельном городке, расположенном недалеко от Большой Окружной дороге, возле так называемого «Обойного рынка».
Это уже территория столичной области, поэтому к месту огненного ЧП примчали пожарные из городов Вишневое и Боярка.
Позже, ввиду масштабности возгорания, к ним присоединились и коллеги из Киева — всего было задействовано 11 экипажей.
Предварительно установлено, что площадь пожара составляла свыше сотни квадратных метров при общей площади «городка» свыше 600 «квадратов».
Пожар начался на третьем зтаже, там же огонь и локализовали.
Как рассказала спикер областного управления ГСЧС Виктория Рубан, обошлось без пострадавших, расчеты работали слаженно, и это позволило спасти здание, хотя часть товара повреждена.
Размеры ущерба уточняются, также как и его причины.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что накануне, в ночь на среду, под Киевом горел луг, при этом ветер разгонял огонь и нес дым в столицу.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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