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Жгли костры прямо в комнатах: в Киеве устроили смертельный пожар (фото, видео)
В Киеве в ночь на 18 января в Днепровском районе загорелся частный дом на улице Георгия Тороповского, 25. Из одноэтажного здания вырывались языки пламени, которые увидели жители соседних домов.
Как выяснилось, горел одноэтажный дом в частном секторе, который бросили хозяева. Соседи говорят, что раньше в нем жил мужчина, который умер, а владельцам до него не было дела. Поэтому помещение облюбовали бездомные. Они развели в его дворе настоящую свалку и жгли костры непосредственно в комнатах, пишет Информатор.
Житель соседнего дома рассказал, что вечером, за несколько часов до пожара, бездомные занесли в дом несколько канистр с неизвестной жидкостью внутри. А уже после 01:00, когда спасатели локализовали огонь, в одной из комнат они нашли труп.
Предварительно, это один из бездомных. Стекла в доме до приезда пожарных были выбиты наружу, что может свидетельствовать о том, что после начала пожара часть незаконных жильцов выбрались и сбежали, оставив одного из товарищей.
Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Киеве возник пожар в многоэтажном доме по переулку Апрельский, 6, на Мостицком массиве. Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что пожар возник на 9-м этаже 16-этажного здания. В огне погибли два человека, тела которых нашли в обгоревшей квартире.
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