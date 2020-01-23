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В Британии нашли кошку с необычными двухцветными глазами (фото)
В британском городе Дерби проживает кошка по кличке Олив — нечистой ориентальной породы. Редкая генетическая особенность, секторальная гетерохромия, наделила животное уникальной внешностью. Глаза у Олив двухцветные — наполовину голубые, наполовину — желтые. Причем четкая граница между двумя цветами проходит точно по зрачку.
50-летняя хозяйка животного Ким говорит, что купила Олив еще котенком. В детстве ее необычный цвет глаз еще не был заметен. С возрастом глаза кошки, к удивлению хозяйки, начали меняться. Их удивительный цвет подчеркивает ее белоснежная шерсть. У Олив уже сотни тысяч поклонников в Instagram.
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