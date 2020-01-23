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Мир

В Британии нашли кошку с необычными двухцветными глазами (фото)

7:35 23 января 2020 31
Кошка Олив
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В британском городе Дерби проживает кошка по кличке Олив — нечистой ориентальной породы. Редкая генетическая особенность, секторальная гетерохромия, наделила животное уникальной внешностью. Глаза у Олив двухцветные — наполовину голубые, наполовину — желтые. Причем четкая граница между двумя цветами проходит точно по зрачку.

50-летняя хозяйка животного Ким говорит, что купила Олив еще котенком. В детстве ее необычный цвет глаз еще не был заметен. С возрастом глаза кошки, к удивлению хозяйки, начали меняться. Их удивительный цвет подчеркивает ее белоснежная шерсть. У Олив уже сотни тысяч поклонников в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о cобаке породы кокер-спаниель, которая заворожила интернет своими прекрасными глазами.

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