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В стиле Диснея: cобака заворожила интернет своими прекрасными глазами (фото, видео)
Щенок по кличке Винни породы кокер-спаниель буквально заворожил интернет своими прекрасными глазами — большими, каре-зелеными, с длинными ресницами. Винни буквально стала сенсацией в сети. Число ее подписчиков в Instagram уже превышает 230 тысяч. Пользователи сети сравнивают собачку с персонажами диснеевских мультфильмов — в том числе с героиней «Леди и бродяга». «Неужели она настоящая?», «Диснеевская собачья принцесса», «Самая хорошенькая собака из всех, что я видел» — пишут в комментариях.
Хозяева трехмесячной Винни говорят, что на улице она с самого раннего детства привлекает к себе массу внимания. И им интересно, сохранит ли она свой завораживающий взгляд, когда повзрослеет.
this is winnie, she has the prettiest eyes i've ever seen— Humor And Animals (@humorandanimals) January 16, 2020
(winnie_thecocker/woofwooftv IG) pic.twitter.com/hyXXnVBpe9
Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть.
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