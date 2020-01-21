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В стиле Диснея: cобака заворожила интернет своими прекрасными глазами (фото, видео)

9:30 21 января 2020 288
Винни
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Щенок по кличке Винни породы кокер-спаниель буквально заворожил интернет своими прекрасными глазами — большими, каре-зелеными, с длинными ресницами. Винни буквально стала сенсацией в сети. Число ее подписчиков в Instagram уже превышает 230 тысяч. Пользователи сети сравнивают собачку с персонажами диснеевских мультфильмов — в том числе с героиней «Леди и бродяга». «Неужели она настоящая?», «Диснеевская собачья принцесса», «Самая хорошенькая собака из всех, что я видел» — пишут в комментариях.

Хозяева трехмесячной Винни говорят, что на улице она с самого раннего детства привлекает к себе массу внимания. И им интересно, сохранит ли она свой завораживающий взгляд, когда повзрослеет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть.

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