В стиле Диснея: cобака заворожила интернет своими прекрасными глазами (фото, видео)

Мир

Щенок по кличке Винни породы кокер-спаниель буквально заворожил интернет своими прекрасными глазами — большими, каре-зелеными, с длинными ресницами. Винни буквально стала сенсацией в сети. Число ее подписчиков в Instagram уже превышает 230 тысяч. Пользователи сети сравнивают собачку с персонажами диснеевских мультфильмов — в том числе с героиней «Леди и бродяга». «Неужели она настоящая?», «Диснеевская собачья принцесса», «Самая хорошенькая собака из всех, что я видел» — пишут в комментариях.

Хозяева трехмесячной Винни говорят, что на улице она с самого раннего детства привлекает к себе массу внимания. И им интересно, сохранит ли она свой завораживающий взгляд, когда повзрослеет.

this is winnie, she has the prettiest eyes i've ever seen

(winnie_thecocker/woofwooftv IG) pic.twitter.com/hyXXnVBpe9 — Humor And Animals (@humorandanimals) January 16, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть.

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