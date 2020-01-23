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Харизматичные люди: Арахамия рассказал о конфликте Богдана с Ермаком
В команде Владимира Зеленского действительно есть напряжение в отношениях между главой Офиса президента Андреем Богданом и внештатным советником Андреем Ермаком. Это подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Депутат считает, что все трения между Богданом и Ермаком — из-за харизмы. Об этом Арахамия заявил в комментарии «Украинской правде».
«Они просто харизматичные люди. Могут иногда спорить громче, чем могли это делать — я бы так сказал», — объяснил депутат. Он намекнул, что рабочие встречи не всегда проходят в спокойной атмосфере: «У нас бывают рабочие совещания — надеюсь, не будет никогда записей этих совещаний».
Напомним, двое ключевых фигур из команды президента — Андрей Богдан и Андрей Ермак — периодически оказываются на диаметрально противоположных позициях по важным вопросам. Как, например, в ситуации с отставкой премьер-министра или сменой Киевского городского головы. Кроме того, Ермак, несмотря на плотное вовлечение в ситуацию со сбитым в Иране «Боингом» в итоге не появился на траурной церемонии. Причиной называли ссору с оппонентом из президентской команды.
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